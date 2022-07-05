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    Байден отреагировал на расстрел шествия в честь Дня независимости США

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    3 комментария

    Президент США Джо Байден заявил, что в стране предстоит сделать многое для преодоления проблемы вооруженного насилия. Об этом сообщается на официальном сайте Белого дома.

    Байден отметил, что он и первая леди Соединенных Штатов Джилл Байден «потрясены бессмысленным насилием с применением огнестрельного оружия». Президент США заявил, что в законе об обороте оружия была сделана первая за 30 лет значительная перемена. Однако, это не означает, что эпидемия «вооруженного насилия» преодолена.

    «Предстоит еще много работы», – заявил Джо Байден.

    Напомним, что в День независимости США вооруженный стрелок открыл огонь по участникам парада неподалеку от Чикаго. Погибли 6 человек, более 20 ранены.

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    Комментарии 3

    Селф05 Июл 2022 в 01:55
    А чё случилось-то? Обычная амерская жизнь. Нажраться бурбона, закусить биг-маком, курнуть травы и для развлечения пойти пострелять людей.... Первый раз что ли? И не последний...Это как у нас на свадьбе в морду дать)
    +0-0
    27453338405 Июл 2022 в 01:21
    Удивительно, что путина не вспомнил
    +0-0
    Vasya1105 Июл 2022 в 01:17
    Разобрался бы сначало куда уходит поставляемое им оружие неофашистам/бандеровцам с внаУкраины. Потом уж озадачивался бы внутренними вопросами в Чикаго.
    Ведь как известно, края Чикаго давно уже облюбовали те самые неофашсты/бандеровцы с Западной Украины.
    [Брат 2] не даст соврать.
    +1-0
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    Комментарии
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