Байден отреагировал на расстрел шествия в честь Дня независимости США

Президент США Джо Байден заявил, что в стране предстоит сделать многое для преодоления проблемы вооруженного насилия. Об этом сообщается на официальном сайте Белого дома.



Байден отметил, что он и первая леди Соединенных Штатов Джилл Байден «потрясены бессмысленным насилием с применением огнестрельного оружия». Президент США заявил, что в законе об обороте оружия была сделана первая за 30 лет значительная перемена. Однако, это не означает, что эпидемия «вооруженного насилия» преодолена.

