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    Сотни разбегались в ужасе. День независимости США закончился стрельбой и трагедией

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    6 комментариев

    Полиция ищет стрелка, расстрелявшего парад в честь Дня независимости США неподалеку от Чикаго. Погибли 6 человек, еще 24 получили различные ранения.

    Как сообщает ABC Chicago, стрельба была открыта около 10 часов утра по местному времени. По данным источников издания, стрелок — предположительно, молодой человек в возрасте от 18 до 20 лет. Нападение он совершил с крыши высотки. Издание отмечает, что «сотни людей были вынуждены бежать в поисках безопасного места».

    На месте происшествия был обнаружен пистолет. Сейчас его принадлежность выясняется по номеру.

    Как отмечает WGN9, после инцидента все мероприятия, посвященные Дню независимости, были остановлены. Также после нападения появились слухи о том, что стрелок успел забаррикадироваться и взять несколько человек в заложники. Однако эта информация не нашла подтверждения.

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    Комментарии 6

    26608102504 Июл 2022 в 23:26
    В Чикаго самая большая украинская диаспорамв США проживает..совпадение не думаю .
    +0-0
    07A04 Июл 2022 в 23:13
    Задрало это американское парадобесие! Вот если бы у них разрешили короткоствол! Как давно разрешили? И что не помогает? Людей валят пачками? Главное старикашке на велике не докладывайте, расстроится, придется всю ночь сказки читать!
    +0-0
    Дежурный по объединению04 Июл 2022 в 22:49
    То-то гляжу ура-патриотов в комментариях поубавилось..
    +0-0
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    Комментарии
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