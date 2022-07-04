Рядовой Иван Федотов. Кто и за что отправил в армию вратаря хоккейной сборной России

Год игры за ЦСКА не спас 25-летнего хоккеиста Ивана Федотова от внезапной службы в армии. Отдел спорта «Фонтанки» разбирался, почему Центральный спортивный клуб армии — это не гарантия от призыва, и почему лучше всегда держать свое слово.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Поделиться Поделиться





Челябинский «Трактор» в мае 2021 года обменял вратаря Ивана Федотова в ЦСКА — отличный шанс для хоккеиста, который еще за год до этого играл в ВХЛ, второй по силе лиге российского хоккея. За него армейцам пришлось отдать 60 млн рублей — солидная сумма для игрока, контракт которого истекал через год. Такой регламент в КХЛ: при обмене новый клуб игрока обязан подписать с ним контракт на прежних условиях.



Но, естественно, 60 млн были потрачены не ради одного сезона. Как шепчутся в хоккейных кругах, между Федотовым и ЦСКА была устная договоренность: в мае 2022-го он должен был продлить соглашение. За сезон-2021/22 Федотов превратился из просто перспективного вратаря в едва ли не лучшего в своем амплуа в КХЛ. С ЦСКА он стал обладателем Кубка Гагарина, а в составе сборной России — серебряным призером Олимпиады.



Неожиданный прорыв вратаря не остался незамеченным за океаном: клуб Национальной хоккейной лиги «Филадельфия» предложил Федотову контракт. Тот упускать шанс не стал и согласился, забыв про договоренности с ЦСКА. Формально к Ивану никаких претензий: юридически он был полностью свободен. Но, как говорится, получилось некрасиво: слово-то не сдержал. В разговорах о ситуации вокруг Федотова то и дело мелькает фамилия главы «Роснефти» Игоря Сечина (именно «дочке» корпорации принадлежат 80 % акций ПХК ЦСКА). Верится с трудом, все-таки в мире сейчас и без хоккеиста Ивана Федотова хватает хлопот, но ураган событий вокруг 25-летнего хоккеиста завертелся серьезный.



Детство Ивана Федотова прошло в Петербурге. Здесь у него по-прежнему живут родители. Сюда же он возвращается каждый год летом, чтобы повидаться с ними и подготовиться к новому сезону. 1 июля в Петербурге сотрудники уголовного розыска встретили Ивана Федотова у ледовой арены и доставили на сборный призывной пункт на Загородном, а уже оттуда на скорой увезли в ближайший военный госпиталь. Председатель военной коллегии адвокатов Алексей Пономарев рассказывал журналистам, что у кандидата в Континентальную хоккейную лигу проблемы со здоровьем. Он также заявил, что им подана жалоба на решение призывной комиссии. Подана во Всеволожский райсуд — якобы по месту регистрации Федотова. При этом ответить на вопрос «Фонтанки» — в каком именно военкомате хоккеист состоит на учете — Пономарев не смог.



По информации «Фонтанки», призван Федотов военкоматом Выборгского района Петербурга (на учет можно становиться по месту фактического проживания, а не по прописке). Формально главой призывной комиссии на уровне региона является губернатор, на уровне района — ответственный за безопасность чиновник администрации. Как рассказал «Фонтанке» источник в администрации Выборгского района, указание оформить Федотова в армию поступило из городского военкомата. В тот же день, 1 июля, решением горвоенкомата ему было присвоено звание рядового. А 3 июля спортсмен уже был в Архангельске, но не в Североморске («штаб-квартире» Северного флота), как всю субботу пророчили источники СМИ, а в Северодвинске, где располагается 907-й учебный центр главкомата Военно-морского флота. Проще говоря, это «учебка», здесь проходят первичную подготовку в матросы. Согласно процедуре, Федотову предстоит задержаться в Северодвинске минимум до конца сентября (а то и октября), потом встанет вопрос о дальнейшем распределении.



Где именно будет служить Иван Федотов — вариантов множество. От архипелага Новая Земля, который превратился в своеобразную пугалку для неугодных (служившие там упрекают в несправедливости: мол, там хорошо, уж точно лучше, чем в Сибири во времена декабристов), до военной хоккейной лиги Северного флота, которую возродил нынешний главком Николай Евменов — к слову, большой любитель этого вида спорта.

В понедельник, 4 июля, о ситуации вокруг Федотова высказались:

пресс-секретарь президента Дмитрий Песков («есть закон, а эмоциональные комментарии абсолютно неуместны»);

министр спорта РФ Олег Матыцин («живите по закону, и все будет хорошо»);

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк («обратилась в государственные органы для выяснения подробностей дела»);

дочь легендарного Тарасова, не менее легендарная в фигурном катании Татьяна Тарасова («за время службы он станет мощнее и здоровее»).

Молчит только петербургская полиция, которая задерживала Ивана Федотова со спецназом — так, что испугала журналистку «Матч ТВ» Анну Андронову, которая снимала сюжет о хоккеисте. Вот как она описала момент задержания:

— На парковке уже стояла толпа людей, на первый взгляд их было около десяти. Первое, что бросилось в глаза: двое человек стояли в маске и камуфляже, остальные были в штатском. Один из них показал Ване удостоверение и что-то сказал. Диалог был коротким, примерно минуту — я ничего не расслышала. Там было четыре автомобиля без каких-то опознавательных знаков. Три легковых и один фургон, Ваню посадили в фургон. Он сказал, чтобы мы ехали на место на такси, а потом с нами свяжется. Ваня рассказывал, что в этом дворце он сегодня будет тренироваться впервые, до этого занимался в другом месте. Получается, эти сотрудники все знали и ждали его у конкретного дворца. Меня так трясло, я вообще не знала, кто эти люди.



Неофициально в полиции говорят, что основанием для доставления Федотова в военкомат стало некое административное дело об уклонении от призыва. Однако военная прокуратура, на которую кивают силовики, молчит уже четвертый день.

Опрошенные «Фонтанкой» профессиональные спортсмены удивляются тому, что к своим 25 годам Иван Федотов не решил вопрос с военным билетом.

— Меня в свое время как воспитанника СКА взяли в первую команду и сразу зачислили в спортроту, — рассказал «Фонтанке» бывший хоккеист Кирилл Сафронов. — Я съездил туда буквально на пару недель, а потом просто играл в команде и параллельно служил. Раньше так было по крайней мере в армейских клубах. Была такая еще тема: плохо играешь, могут снова отправить в спортроту в воспитательных целях. Но про такие вещи я уже очень давно не слышал.

Ради такой службы многие переходили в армейские команды, которых по России достаточно. Но, конечно, самыми популярными всегда оставались СКА и ЦСКА.

При желании спортсмен мог даже продолжить такую «службу» и начать расти в звании. Ситуация изменилась в 2008 году, когда в рамках военной реформы, инициированной министром Анатолием Сердюковым, планировалось сократить за три года более 160 тысяч офицеров. При этом наиболее активно предполагалось сокращать именно «непрофильные» активы, к которым отнесли и спортсменов. Тогда над многочисленными армейскими коллективами нависла угроза армии. Спортивные роты упразднили, но от прохождения реальной военной службы спортсменов спас Владимир Путин, в то время занимавший пост премьер-министра. Он пообещал, что спортивный клуб ЦСКА будет сохранен в структуре министерства. В 2012-м, после отставки Сердюкова, спортивные роты окончательно вернули. Нынешний ЦСКА принадлежит на 80 процентов «Роснефти», 20 процентов оставляет за собой Министерство обороны. Благодаря этому у армейских хоккеистов остается шанс легко решить вопрос с армией, но для этого, как говорят знающие люди, нужно либо быть воспитанником и решить этот вопрос при переходе из спортшколы в профессиональную команду, либо озаботиться этим вопросом самостоятельно.



— Самый легкий путь пройти службу сейчас у членов сборной России, — рассказывает президент Федерации биатлона Петербурга Дмитрий Васильев. — Для тех, кто входит в расширенные списки национальных команд, предусмотрена служба через ЦСКА. Но службой это называется формально. Остальные должны служить. Но все равно пытаются найти какой-то выход, устроиться в спортроты и так далее. Думаю, что в случае с Федотовым... он сам и люди вокруг него вовремя не озаботились этим вопросом. Отнеслись спустя рукава, поэтому так все и получилось.

На данный момент никто из действующих коллег Федотова не высказался о ситуации. Даже главный авторитет российского хоккея Александр Овечкин отказался от комментариев. Хотя в 2005 году Овечкин также не без проблем решал вопрос со своим отъездом в НХЛ. Молчит и главный тренер ЦСКА Сергей Федоров, который 30 лет назад в буквальном смысле сбежал из отеля в Сиэтле, где жила сборная СССР, чтобы получить шанс сыграть в НХЛ.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

