Дом Трофимовых отреставрирует за 831 млн рублей компания Бориса Ротенберга

Принадлежащий петербургскому метрополитену дом Трофимовых за 831 млн рублей отреставрирует компания-подрядчик строительства новой сцены МДТ — Театра Европы, ООО «Трансепт групп». Информация об этом 1 июля опубликована на сайте госзакупок.
Контракт на проведение работ по комплексному ремонту, реставрации и приспособлению объекта культурного наследия «Дом Е.С. и М.Б. Трофимовых» к условиям современного использования будет заключен по максимальной цене.
В конце 2021 года ГУП «Петербургский метрополитен» оштрафовали на 100 тысяч рублей за плохое состояние здания после проверки комитета по охране памятников. Чиновники обнаружили, что фасады в плохом состоянии, частично затянуты зеленой сеткой, на асфальте — следы гипсового обрушения, декоративные элементы частично утрачены.
Дом находится на балансе подземки, стоит по адресу: Бронницкая ул., 1–3, и имеет статус памятника регионального значения.
Заявку на электронный аукцион «Трансепт групп» подала от своего имени и одновременно от ООО «Штандарт». Согласно данным СПАРК, единственным владельцем «Трансепт групп» является Борис Ротенберг. Компания ранее получила подряд на завершение строительства Театра Европы. Хозяйка «Штандарта» — Дарья Шварц.