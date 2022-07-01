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    Дом Трофимовых отреставрирует за 831 млн рублей компания Бориса Ротенберга

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    Принадлежащий петербургскому метрополитену дом Трофимовых за 831 млн рублей отреставрирует компания-подрядчик строительства новой сцены МДТ — Театра Европы, ООО «Трансепт групп». Информация об этом 1 июля опубликована на сайте госзакупок.

    Контракт на проведение работ по комплексному ремонту, реставрации и приспособлению объекта культурного наследия «Дом Е.С. и М.Б. Трофимовых» к условиям современного использования будет заключен по максимальной цене.

    В конце 2021 года ГУП «Петербургский метрополитен» оштрафовали на 100 тысяч рублей за плохое состояние здания после проверки комитета по охране памятников. Чиновники обнаружили, что фасады в плохом состоянии, частично затянуты зеленой сеткой, на асфальте — следы гипсового обрушения, декоративные элементы частично утрачены.

    Дом находится на балансе подземки, стоит по адресу: Бронницкая ул., 1–3, и имеет статус памятника регионального значения.

    Заявку на электронный аукцион «Трансепт групп» подала от своего имени и одновременно от ООО «Штандарт». Согласно данным СПАРК, единственным владельцем «Трансепт групп» является Борис Ротенберг. Компания ранее получила подряд на завершение строительства Театра Европы. Хозяйка «Штандарта» — Дарья Шварц.

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