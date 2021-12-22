Петербургское метро оштрафовали на 100 тыс. руб. Суд учел бедность подземки

Как сообщает 22 декабря объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, проверка показала неудовлетворительное состояние
Протокол еще в июле составил КГИОП, когда обнаружил, что фасады в неудовлетворительном состоянии, частично затянуты зеленой сеткой, на асфальте следы гипсового обрушения, на лицевой стороне утрачены элементы (львиные маскароны, русты), на дворовой есть трещины и биопоражения.
Минимальный размер штрафа по такому делу — 200 тысяч рублей. Однако защитник предприятия просил учесть исключительные обстоятельства, а именно неблагоприятное финансовое положение Петербургского метрополитена. Так что в итоге суд присудил штраф в 100 тысяч рублей.