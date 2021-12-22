Петербургское метро оштрафовали на 100 тыс. руб. Суд учел бедность подземки

Как сообщает 22 декабря объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, проверка показала неудовлетворительное состояние дома Е. С. и М. Б. Трофимовых по адресу: улица Бронницкая, д. 1–3, который находится на балансе метро.



Протокол еще в июле составил КГИОП, когда обнаружил, что фасады в неудовлетворительном состоянии, частично затянуты зеленой сеткой, на асфальте следы гипсового обрушения, на лицевой стороне утрачены элементы (львиные маскароны, русты), на дворовой есть трещины и биопоражения.

