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Петербургское метро оштрафовали на 100 тыс. руб. Суд учел бедность подземки

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга привлек петербургскую подземку к административной ответственности за нарушение требований по сохранению и использованию объектов культурного наследия. Перед этим чиновникам не понравился внешний вид дома Трофимовых.

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Как сообщает 22 декабря объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, проверка показала неудовлетворительное состояние дома Е. С. и М. Б. Трофимовых по адресу: улица Бронницкая, д. 1–3, который находится на балансе метро.

Протокол еще в июле составил КГИОП, когда обнаружил, что фасады в неудовлетворительном состоянии, частично затянуты зеленой сеткой, на асфальте следы гипсового обрушения, на лицевой стороне утрачены элементы (львиные маскароны, русты), на дворовой есть трещины и биопоражения.

Минимальный размер штрафа по такому делу — 200 тысяч рублей. Однако защитник предприятия просил учесть исключительные обстоятельства, а именно неблагоприятное финансовое положение Петербургского метрополитена. Так что в итоге суд присудил штраф в 100 тысяч рублей.

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Комментарии (6)

shutnik78
так сделайте проезд 250руб и заживёте.. или прошерстить родственников управления... там денег на 2 метро набрать можно... бедные вы наши...
Игорь1974
"бедность подземки" - вот аж всплакнулось.
тов
Сколько лет жетонами без чеков торговали, рекламу себе в карман продавали, строили из соплей и палок - и органы до сих пор не нашли у кого все эти деньги?
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