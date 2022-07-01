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    «Паровозик» из двух кроссоверов и мотоцикла собрался на КАД перед Пулковским

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    Авария с мотоциклом затрудняет движение на юге кольцевой автодороги Петербурга вечером 1 июля. Затор растянулся уже на 6 километров.

    На 68-м километре внутреннего кольца КАД столкнулись автомобили Nissan Pathfinder и Volkswagen Tiguan и мотоцикл Honda Hornet, сообщают в группе «Мотосолидарность ДТП». По предварительной информации, водитель «Ниссана» резко затормозил, в него врезался «Фольксваген», в который в свою очередь прилетел байкер.

    В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» «Фонтанке» рассказали, что информация о ДТП на 67-м километре внутреннего кольца пришла к ним в 17:30. Данные о пострадавших пока не поступали. Столкнувшиеся машины и мотоцикл занимают четвертую полосу. На кольцевой скопился 4-километровый затор. По данным «Яндекс.Пробок», сейчас пробка уже выросла до шести километров и начинается перед развязкой с Софийской улицей.

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    По информации участников мотосообщества, байкер жив и в сознании, но получил травмы. Его на скорой увезли в больницу.

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