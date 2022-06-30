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    Не поделиться невозможно. Петербуржцев зовут в парки любоваться розами и пушистыми пионами

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    Под петербургским солнцем распускаются цветы, и горожан приглашают ими любоваться. Розы и пионы можно увидеть, например, на территории Гатчинского дворца и в музее-заповеднике «Павловск».

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    «Невозможно не поделиться! Наши первые розы у вольера», — хвастаются 30 июня представители павловского парка.

    «Делимся красотой: в Декоративном огороде распустились розы и пушистые пионы. Приходите смотреть!» — не отстают их гатчинские коллеги.

    Под Петербургом активно растут не только цветы — местные жители уже приносят с вылазок на природу грибную и ягодную добычу.

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