На петербурженку из окна приземлился алабай. Его оставили одного на два дня в квартире

Петербурженку покусал алабай, выпрыгнувший из окна первого этажа. Он два дня просидел в квартире один, хозяев животного ищут.

Инцидент произошел утром у дома 23 по Будапештской улице, стало известно «Фонтанке» 29 июня. 51-летняя пострадавшая не растерялась: сумела схватиться за поводок и привязать собаку к дереву, а затем позвонила в полицию.



Применять табельное оружие не стали — вызвали ветеринара, который вколол алабаю снотворное и увез его. По предварительным данным, квартиру, откуда выпрыгнула собака, арендуют две женщины, которые два дня назад куда-то уехали. Окно оставили открытым, чтобы в квартире было прохладнее, но собаке все равно было душно и, судя по всему, еще и голодно.

