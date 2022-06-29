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    На петербурженку из окна приземлился алабай. Его оставили одного на два дня в квартире

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    2 комментария

    Петербурженку покусал алабай, выпрыгнувший из окна первого этажа. Он два дня просидел в квартире один, хозяев животного ищут.

    Фото: Фонтанка
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    Инцидент произошел утром у дома 23 по Будапештской улице, стало известно «Фонтанке» 29 июня. 51-летняя пострадавшая не растерялась: сумела схватиться за поводок и привязать собаку к дереву, а затем позвонила в полицию.

    Применять табельное оружие не стали — вызвали ветеринара, который вколол алабаю снотворное и увез его. По предварительным данным, квартиру, откуда выпрыгнула собака, арендуют две женщины, которые два дня назад куда-то уехали. Окно оставили открытым, чтобы в квартире было прохладнее, но собаке все равно было душно и, судя по всему, еще и голодно.

    Хозяек алабая ищут, а горожанке быстро оказали помощь.

    Фото: Фонтанка

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    Комментарии (2)

    KJB
    Блин, как жаль собаку (( Бросили.
    274671849
    бедненький:( А вода была у него?
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