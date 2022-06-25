Электрички в сторону Зеленогорска встали на жаре из-за поломки состава

Петербуржцы, мечтавшие провести жаркие выходные вблизи воды и в тишине, оказались заложниками душных вагонов на пути к цели. Об этом «Фонтанке» 25 июня рассказали читатели из поезда, движущегося в Каннельярви.

«Народу полно, жара, духота, но из электрички не выпускают, так как не положено умирать на прилегающей к путям травке, только внутри», — сообщил житель Петербурга Дмитрий.



В ОЖД подтвердили задержку.

«Сегодня по техническим причинам на перегоне Белоостров — Зеленогорск ряд пригородных поездов проследовали с опозданием на 10–20 минут. Специалисты Октябрьской железной дороги предпринимают необходимые меры для минимизации времени опоздания. Приносим пассажирам извинения за доставленные неудобства. Следите за объявлениями в поездах и на станциях», — добавили в пресс-службе.