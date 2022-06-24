В Техасе запретили делать аборт

Вслед за Миссури аборты признаны незаконными в штате Техас. Генпрокурор дал подчиненным выходной на фоне вероятных протестных акций.

Сообщение о запрете абортов распространено прокуратурой штата 24 июня. Решение Верховного суда о праве на аборт в Техасе назвали неконституционным и отметили, что теперь «с этим покончено».

В ожидании протестов, прокурор штата отправил подчиненных в отгул.

Ранее запрет на аборты был введен в штате Миссури.

Верховный отменил решение о праве женщины на аборт 24 июня. Теперь каждый штат может сам решить, легальна процедура или нет.