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    В Техасе запретили делать аборт

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    Вслед за Миссури аборты признаны незаконными в штате Техас. Генпрокурор дал подчиненным выходной на фоне вероятных протестных акций.

    Сообщение о запрете абортов распространено прокуратурой штата 24 июня. Решение Верховного суда о праве на аборт в Техасе назвали неконституционным и отметили, что теперь «с этим покончено».

    В ожидании протестов, прокурор штата отправил подчиненных в отгул.

    Ранее запрет на аборты был введен в штате Миссури.

    Верховный отменил решение о праве женщины на аборт 24 июня. Теперь каждый штат может сам решить, легальна процедура или нет.

    «Роу против Уэйда» — решение американского Верховного суда 1973 года, которое считают одним из наиболее политически значимых в истории США. Тогда было постановлено, что женщина имеет право прервать беременность по собственному желанию до тех пор, пока плод не станет жизнеспособным, а именно — способным существовать вне организма матери, в том числе при поддержке медиков.

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