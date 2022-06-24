Верховный суд США отменил решение, которое гарантировало женщинам право на аборт. Один из штатов уже запретил процедуру

Верховный суд США отменил решение по делу «Роу против Уэйда» 1973 года, которое признавало конституционное право женщин на аборты. Об этом 24 июня сообщает юридическое издание SCOTUSblog.

Впредь штаты смогут запрещать прерывать беременность. Эксперты ожидают, что подобным образом поступят в половине из них.

Ранее вынесенное решение по делу, заявил судья Сэмюэль Алито, было «в высшей степени ошибочным с самого начала» и «имело пагубные последствия». За его отмену проголосовали пятеро консервативных судей, трое из которых были назначены при президенте Дональде Трампе.