Верховный суд США отменил решение, которое гарантировало женщинам право на аборт. Один из штатов уже запретил процедуру

Верховный суд США отменил решение по делу «Роу против Уэйда» 1973 года, которое признавало конституционное право женщин на аборты. Об этом 24 июня сообщает юридическое издание SCOTUSblog.
Впредь штаты смогут запрещать прерывать беременность. Эксперты ожидают, что подобным образом поступят в половине из них.
Ранее вынесенное решение по делу, заявил судья Сэмюэль Алито, было «в высшей степени ошибочным с самого начала» и «имело пагубные последствия». За его отмену проголосовали пятеро консервативных судей, трое из которых были назначены при президенте Дональде Трампе.
Через несколько минут после опубликования заключения суда штат Миссури стал первым из тех, которые положили конец абортам. Генеральный прокурор штата подписал соответствующий закон, говорится в его аккаунте в социальной сети.
«Роу против Уэйда» — решение американского Верховного Суда 1973 года, которое считают одним из наиболее политически значимых в истории США. Тогда было постановлено, что женщина имеет право прервать беременность по собственному желанию до тех пор, пока плод не станет жизнеспособным, а именно — способным существовать вне организма матери, в том числе при поддержке медиков.