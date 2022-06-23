Смольный: Сотрудник, проявивший агрессию к матери и ребенку с аутизмом на Елагином острове, уволен

Мужчина, который шваброй выгонял с пристани ребенка с аутизмом и его маму, уже уволен. Им занимается прокуратура. Об этом «Фонтанке» рассказал 23 июня глава комитета по культуре Федор Болтин. Он добавил, что агрессор не сотрудник ЦПКиО, а работник фирмы, которая арендует причал.

«С ужасом узнал о произошедшей на Елагином острове ситуации — недопустимом и неуважительном отношении к посетителям парка одного из сотрудников частной компании, арендующей причал. Особенно отвратительно, что агрессии подверглись женщина с ребёнком», — рассказал Болтин. Глава комитета запросил все необходимые пояснения в дирекции ЦПКиО. По их информации, с работником уже попрощались. К самой организации тоже будут приняты меры.

«Уверен, что уволенный сотрудник также понесёт ответственность, если в его действиях компетентные органы усмотрят иные нарушения, помимо явного неэтичного поведения. Я приношу искренние извинения от имени дирекции парка и комитета по культуре Санкт-Петербурга Людмиле и её сыну. Я связался с ней по телефону, заверил, что мы приложим все необходимые усилия, чтобы подобные ситуации не повторились», — добавил Болтин.

Он подчеркнул недопустимость любого проявления агрессии или неуважения к детям, тем более с особенностями здоровья.