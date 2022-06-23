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    Смольный: Сотрудник, проявивший агрессию к матери и ребенку с аутизмом на Елагином острове, уволен

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    8 комментариев

    Мужчина, который шваброй выгонял с пристани ребенка с аутизмом и его маму, уже уволен. Им занимается прокуратура. Об этом «Фонтанке» рассказал 23 июня глава комитета по культуре Федор Болтин. Он добавил, что агрессор не сотрудник ЦПКиО, а работник фирмы, которая арендует причал.

    «С ужасом узнал о произошедшей на Елагином острове ситуации — недопустимом и неуважительном отношении к посетителям парка одного из сотрудников частной компании, арендующей причал. Особенно отвратительно, что агрессии подверглись женщина с ребёнком», — рассказал Болтин.

    Глава комитета запросил все необходимые пояснения в дирекции ЦПКиО. По их информации, с работником уже попрощались. К самой организации тоже будут приняты меры.

    «Уверен, что уволенный сотрудник также понесёт ответственность, если в его действиях компетентные органы усмотрят иные нарушения, помимо явного неэтичного поведения. Я приношу искренние извинения от имени дирекции парка и комитета по культуре Санкт-Петербурга Людмиле и её сыну. Я связался с ней по телефону, заверил, что мы приложим все необходимые усилия, чтобы подобные ситуации не повторились», — добавил Болтин.

    Он подчеркнул недопустимость любого проявления агрессии или неуважения к детям, тем более с особенностями здоровья.

    «В петербургских учреждениях культуры, в том числе на Елагином острове, за последние годы многое сделано для создания доступной и безопасной среды, реализуются благотворительные и инклюзивные проекты. Эта важная работа сотен людей не может и не должна быть перечёркнута неадекватным поведением одного абсолютно невоспитанного человека», — заявил глава городского комитета по культуре.

    Людмила рассказала «Фонтанке», что просто хотела посидеть с сыном на пристани. В этот момент их агрессивно начал выгонять молодой человек, который несколько раз ударил шваброй по ногам ребенка.

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии (8)

    Пaтриот РФ
    Хорошо, что в сексуальном домогательстве не обвинила.
    578434567
    а где на видео удар вообще? опять кому надо верят и без проверок увольняют?
    578434567
    а Фонтанка другую сторону конфликта выслушать не хочет?
    почему наслово верим одним и не даем слова другим?
    прям вот так взял швабру и ударил ребёнка.
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