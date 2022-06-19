Окрошка хуже всех? Рейтинг летних супов — от сомнительного к самому полезному

Польза окрошки меняется в зависимости от рецепта, по которому вы привыкли ее готовить Фото: Ирина Шарова / 72.RU Поделиться Поделиться





Вот мы и дождались того времени, когда надо будет меньше стоять на кухне, наваривая густые супы. Их место займут (не на каждый день, но все-таки) легкие летние супы. И с ними — сплошная польза. Во-первых, их и готовить проще и быстрее. Во-вторых, в них свежие овощи и никакой термической обработки. Но какой холодный суп всё же полезнее остальных, мы решили выяснить у диетологов.



Для начала немного общих правил, одинаковых для каждого холодного супа. Все они — с невысокой калорийностью и с большим содержанием витаминов, макро- и микроэлементов, потому что не проходят термическую обработку с последующим разрушением витаминного состава. Ну и, конечно, свежие продукты.



— Но здесь надо подумать еще немного о негативной стороне и не переусердствовать с переохлаждением, — говорит врач-гастроэнтеролог Галина Барташевич. — Если оно называется холодным блюдом, то в нём не должен плавать лед. Потому что это будет уже затруднительно для людей с ранимым ЖКТ. Для такой категории лиц достаточно комнатной температуры. Ну и поосторожнее с добавлением красного перца, чили, черного, молотого, с добавлением всевозможных специй.



Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук.

А теперь перейдем к тому, ради чего мы здесь, собственно, собрались, и расставим по местам летние супы нашего рейтинга полезности — от того, чья польза — вопрос спорный, к самому полезному.

Окрошка

Как ни прискорбно нам это сообщать, но окрошка в нашем рейтинге оказалась на последнем месте. Но не столько потому, что она плохая, сколько из-за того, что однозначного рецепта ее приготовления не существует. Кто-то предпочитает делать ее на кефире, кто-то на минеральной воде, кто-то предпочитает квас. Кроме того, разнятся ингредиенты. Если, например, положить мясо вместо колбасы, вы сделаете свою окрошку значительно полезнее. Если не обращать внимания на эти мелочи, окрошка в целом хороша.



— В ней очень хороший белок (яйца) и много сложных углеводов (овощи и зелень). А редиска — источник сульфорафана и индол-3-карбинола, это вещества играют огромную роль в профилактике онкологии, — говорит эндокринолог Зухра Павлова. — Причем эти вещества попадают в наш организм в максимальном объеме, так как варить редиску никому в голову не приходит.



Зухра Павлова — врач-эндокринолог-андролог, кандидат медицинских наук.

Всего четыре правила добавят вашей окрошке пользы Виталий Калистратов / Городские порталы Поделиться Поделиться





Выбирая между кефиром и квасом (с точки зрения пользы), эндокринолог советует предпочесть кефир с небольшой жирностью.



— Хороший квас тоже полезен, это продукт брожения, соответственно, полезен для пищеварения. Однако читайте этикетку, чтобы не купить случайно «лимонад» из сахара, кислоты и пищевых добавок. В любом случае квас надо употреблять умеренно, так в нём много углеводов, — подытоживает Зухра Павлова.

Джаджик

Это турецкий вариант русской окрошки. Хотя в самой Турции его считают больше соусом, в России джаджик прижился как суп.

— Это суп на основе кефира или низкожирового йогурта с пюрированным, блендерированным свежим огурцом, с добавлением зелени, укропа, петрушки, немного чеснока, оливкового масла. Прекрасно утоляет жажду, освежает, — говорит Галина Барташевич.



Если вы впервые столкнулись с этим блюдом, дарим вам его классический рецепт.

Какие продукты нужны, чтобы приготовить джаджик Виталий Калистратов / Городские порталы Поделиться Поделиться





Тщательно промойте зелень и огурцы под проточной водой и оставьте просушиться на некоторое время. Почистите и нашинкуйте кубиками огурцы. Пропустите очищенный чеснок через чеснокодавилку. Как можно мельче нарубите зелень, смешайте ее с чесноком и слегка перетрите ступкой. В полученную смесь добавьте нарезанные огурцы, перец, паприку, соль. Влейте айран, тщательно перемешайте, поставьте в холодильник и дайте настояться минимум полчаса. После этого разлейте по тарелкам и украсьте веточкой мяты — ваш джаджик готов.



Гаспачо

— Безусловно, приятный суп — гаспачо из солнечной Испании, — говорит Галина Барташевич. — Прекрасно утоляет жажду, освежает, заряжает энергией, поскольку томаты содержат достаточно активные вещества, антиоксидаты, которые борются с клетками-агрессорами, которые не только ускоряют старение, но и способны спровоцировать развитие рака. Также в томатах содержится ликопин, он полезен для поддержания иммунитета. Но в то же время с томатами надо быть осторожнее пациентам с желчнокаменной болезнью и обострением язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки.

Каких-то полчаса, и вот у вас кастрюлька супа Виталий Калистратов / Городские порталы Поделиться Поделиться





Чтобы приготовить гаспачо, взбейте в блендере масло с чесноком, луком и щепоткой соли, постепенно добавляйте огурцы, очищенный перец и помидоры. Получившееся пюре уберите в холодильник, а когда оно охладится до нужной вам температуры — подавайте к столу.

Таратор

Это самый диетический летний суп, который только можно придумать. Ингредиентов в нём так немного, что мы решили даже не делать для них отдельную инфографику — пара средних огурцов, нежирный кефир (400 мл), пучок укропа да пара зубчиков чеснока. Трите огурцы на крупной терке, чеснок — на мелкой, мелко режьте укроп, перемешивайте всё это и заливайте кефиром. Вот вам и весь суп. Освежающий и низкокалорийный. Чем он хорош кроме этого? Огурец известен своей способностью нормализовать уровень холестерина (вы же помните, что лишний холестерин нельзя вывести — только нормализовать?) и избавиться от отеков. А кефир (особенно нежирный), как и любая кисломолочка, полезен для кишечника. Единственное, если у вас есть проблемы по части ЖКТ, не стоит съедать много такого супа перед дальней поездкой.



Свекольник

По большому счету свекольник можно назвать холодным борщом. Он так же готовится на мясном бульоне, но можно сделать и совсем диетический вариант на отваре свеклы. Что бы вы ни выбрали, получится полезно и питательно.

— Начнем со свеклы, раз уж она у нас здесь основной ингредиент. Она считается одним из самых полезных овощей, а ее богатый состав способен восполнить нехватку практически всех полезных веществ в организме, — говорит Галина Барташевич. — В частности, в большом количестве в ней содержатся витамины группы В, витамины А, С, Е. Также свекла богата кальцием, фосфором, магнием, калием и клетчаткой. В суп можно добавить картофель и капусту (богаты клетчаткой), зелень, вареное яйцо, сладкий перец, томаты. Они сделают вкус холодного супа более насыщенным и многогранным и придадут ему еще больше пользы.

Что положить в свекольник Виталий Калистратов / Городские порталы Поделиться Поделиться





Натрите сырую свеклу на крупной терке, залейте ее водой (в воду можно добавить немного сахара) и варите до готовности. Пока она варится, мелко нарежьте зелень, натрите огурец на крупной терке. Когда свекла сварится, не выливайте отвар: как только он остынет, всыпьте в него огурец с зеленью, размешайте и разливайте по тарелкам, добавив в каждую половину вареного яйца и ложку сметаны. Кто-то добавляет в такой суп уксус для кислинки, но полезнее будет заменить его лимонным соком, особенно если у вас в анамнезе есть гипертония.



В любом случае, говорят врачи, от холодных супов летом будет больше пользы, чем от воды с бутербродами. Единственное, гастропациентам всё же придется выбирать объём, количество, качество и входящие в состав супов ингредиенты, чтобы не усугубить свое состояние в летнюю погоду.

