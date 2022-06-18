Посмотрите, как сворачивался ПМЭФ-2022

18 июня в Петербурге закончился Петербургский международный экономический форум.
В последний день участники прямо из Экспофорума отправлялись в аэропорт или на поезд. По пассажу и павильонам перекатывали тележки с оборудованием и посудой. Сотрудники стендов и персонал наконец освободились и с удовольствием фотографировались и ели мороженое.
Напомним, по сообщениям организаторов в форуме приняли участие 14 тысяч человек из 130 стран. Всего заключили соглашений на 5,6 трлн рублей, на Петербург приходится полтриллиона.
Форум длился 15-18 июня. "Фонтанка" предлагает посмотреть, каким он запомнился в картинках, как он выглядел в сравнении с прошлыми годами и что на нем носили.