Посмотрите, как сворачивался ПМЭФ-2022

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    3 комментария

    18 июня в Петербурге закончился Петербургский международный экономический форум.

    В последний день участники прямо из Экспофорума отправлялись в аэропорт или на поезд. По пассажу и павильонам перекатывали тележки с оборудованием и посудой. Сотрудники стендов и персонал наконец освободились и с удовольствием фотографировались и ели мороженое.

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    Напомним, по сообщениям организаторов в форуме приняли участие 14 тысяч человек из 130 стран. Всего заключили соглашений на 5,6 трлн рублей, на Петербург приходится полтриллиона.

    Форум длился 15-18 июня. "Фонтанка" предлагает посмотреть, каким он запомнился в картинках, как он выглядел в сравнении с прошлыми годами и что на нем носили.

    ПМЭФ-2022 завершился 18 июня. О том, как прошел первый день деловой программы и как проходило центральное мероприятие форума — пленарное заседание с участием президента, — читайте в материалах «Фонтанки».

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    Комментарии (3)

    Дежурный по объединению
    Не увидел кто Дашу увез. :)
    Zloi_prohozhiy
    А где фото голой девицы, которая под утро бродила по коридорам отеля Park Inn? Везде уже выложили, и это то чем форум действительно некоторым запомнился)))
    Денеб
    Скатертью дорога!
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