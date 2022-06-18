ПМЭФ в картинках. Которые доказывают, что он был международным

Стартовый день ПМЭФ-2022 отправлял прямиком в 2020 год Ношение масок обсуждению не подвергалось

Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Зато обсуждали меню

Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





И невегетарианские цены Пакет участника форума в этом году вырос на 120 миллионов и достиг 960 000 рублей.

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Однако маски все равно не носили На фото — делегация Минпрома во главе с Денисом Мантуровым.

Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





А столоваться предпочитали у Дуняши Робот-буфетчица из Перми по количеству упоминаний в соцсетях обошла лицо МИД Марию Захарову.

Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Мы были с Донбассом Такой стенд поставил «Народный фронт» и объявил сбор денег для армии ЛДНР.

Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





А Донбасс был с нами Глава ДНР Денис Пушилин открывал форум выстрелом из пушки и подписывал с Подмосковьем меморандум о сотрудничестве.

Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Королевские инвестиции пришли, откуда не ждали У Ленобласти оказался самый неординарный бизнес-партнер

Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Филипп Киркоров построит под Петербургом торгово-развлекательный комплекс Инвестиции предполагаются на уровне 1,2–1,4 миллиарда рублей.

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Эльвира Набиуллина говорила о валютах Доллар не запретят, евро не запретят, остальные валюты тоже не запретят.

Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





А Алексей Миллер из «Газпрома» демонстрировал запонки А кулуарах говорил с отсутствующим Западом, как им получить российский газ. Подсказка — «Северный поток-2».

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Талибы* интриговали и были желанны *Движение «Талибан» запрещено в России как террористическое.

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Но диалога не получилось На политические вопросы журналистов говорить отказывались, в сессиях участия не принимали.

Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Форум был международным, кто бы что бы ни говорил По словам главы Совфеда Валентины Матвиенко, приехали представители 127 стран.

Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Ну и пусть, что без европейцев и американцев В один ряд с африканскими, ближневосточными и среднеазиатскими флагами впервые встала символика ЛДНР и Южной Осетии.

Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Девушки на форуме были. За подробностями — к Венере Галеевой.

Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Главное событие форума — пленарное заседание — перенесли на два часа Причина — DDoS-атака на серверы ПМЭФ.

Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Программисты бились с хакерами, а в зале с випами ждал Олег Дерипаска Он ранее демонстрировал, что на форум ехать не хочет, ему важнее черешня и пшеница.

Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Владимир Путин говорил о новых принципах российской экономики Это была самая долгая его речь в истории экономического форума.

Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Китайский лидер Си Цзиньпин был виртуальным Осыпал национальной мудростью и сказал, что «сотрудничество России и Китая обладает высокой стрессоустойчивостью».

Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Президент Египта назвал Петербург городом героев и борцов Абдул-Фаттах Ас-Сиси сказал, что Каир гордится историческими отношениями и прочной дружбой с Москвой.

Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





А Касым-Жомарт Токаев сказал, что дружба дружбой, но независимость ЛДНР Казахстан не признает Потому что квазигосударства и вообще — порочная практика.

Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Пленарное заседание длилось четыре часа После третьего часа люди начали уходить из зала.

Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Не исключено, что уйти хотел бы и сам Путин Но ему не давала приглашенная на роль модератора Маргарита Симоньян.

Потом форум напоминал утро после праздника Прибираться здесь придется долго.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Скучающие гости досиживали из приличия Все разъехались, только Сечин остался припечатать Запад за санкции.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





И оставленная Дуняша — как символ форума Наигрались и уехали.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться



