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    ПМЭФ2022

    ПМЭФ в картинках. Которые доказывают, что он был международным

    5606
    9 комментариев
    Стартовый день ПМЭФ-2022 отправлял прямиком в 2020 год
    Ношение масок обсуждению не подвергалось
    Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
    Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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    Зато обсуждали меню
    Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
    Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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    И невегетарианские цены
    Пакет участника форума в этом году вырос на 120 миллионов и достиг 960 000 рублей.
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    Однако маски все равно не носили
    На фото — делегация Минпрома во главе с Денисом Мантуровым.
    Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
    Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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    А столоваться предпочитали у Дуняши
    Робот-буфетчица из Перми по количеству упоминаний в соцсетях обошла лицо МИД Марию Захарову.
    Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
    Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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    Мы были с Донбассом
    Такой стенд поставил «Народный фронт» и объявил сбор денег для армии ЛДНР.
    Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
    Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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    А Донбасс был с нами
    Глава ДНР Денис Пушилин открывал форум выстрелом из пушки и подписывал с Подмосковьем меморандум о сотрудничестве.
    Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
    Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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    Королевские инвестиции пришли, откуда не ждали
    У Ленобласти оказался самый неординарный бизнес-партнер
    Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
    Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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    Филипп Киркоров построит под Петербургом торгово-развлекательный комплекс
    Инвестиции предполагаются на уровне 1,2–1,4 миллиарда рублей.

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    Эльвира Набиуллина говорила о валютах
    Доллар не запретят, евро не запретят, остальные валюты тоже не запретят.
    Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
    Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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    А Алексей Миллер из «Газпрома» демонстрировал запонки
    А кулуарах говорил с отсутствующим Западом, как им получить российский газ. Подсказка — «Северный поток-2».
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    Талибы* интриговали и были желанны
    *Движение «Талибан» запрещено в России как террористическое.
    Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
    Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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    Но диалога не получилось
    На политические вопросы журналистов говорить отказывались, в сессиях участия не принимали.
    Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
    Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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    Форум был международным, кто бы что бы ни говорил
    По словам главы Совфеда Валентины Матвиенко, приехали представители 127 стран.
    Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
    Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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    Ну и пусть, что без европейцев и американцев
    В один ряд с африканскими, ближневосточными и среднеазиатскими флагами впервые встала символика ЛДНР и Южной Осетии.
    Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
    Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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    Девушки на форуме были. За подробностями — к Венере Галеевой.

    Читайте также: «Босиком по розовому ПМЭФ. Чем удивила и шокировала мода главного делового форума в Петербурге»

    Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
    Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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    Главное событие форума — пленарное заседание — перенесли на два часа
    Причина — DDoS-атака на серверы ПМЭФ.
    Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
    Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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    Программисты бились с хакерами, а в зале с випами ждал Олег Дерипаска
    Он ранее демонстрировал, что на форум ехать не хочет, ему важнее черешня и пшеница.
    Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
    Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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    Владимир Путин говорил о новых принципах российской экономики
    Это была самая долгая его речь в истории экономического форума.

    Читайте также: «Вам независимость или упаковка?» О чем Владимир Путин четыре часа говорил в Петербурге

    Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
    Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    Китайский лидер Си Цзиньпин был виртуальным
    Осыпал национальной мудростью и сказал, что «сотрудничество России и Китая обладает высокой стрессоустойчивостью».
    Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
    Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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    Президент Египта назвал Петербург городом героев и борцов
    Абдул-Фаттах Ас-Сиси сказал, что Каир гордится историческими отношениями и прочной дружбой с Москвой.
    Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
    Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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    А Касым-Жомарт Токаев сказал, что дружба дружбой, но независимость ЛДНР Казахстан не признает
    Потому что квазигосударства и вообще — порочная практика.
    Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
    Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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    Пленарное заседание длилось четыре часа
    После третьего часа люди начали уходить из зала.
    Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
    Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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    Не исключено, что уйти хотел бы и сам Путин
    Но ему не давала приглашенная на роль модератора Маргарита Симоньян.
    Потом форум напоминал утро после праздника
    Прибираться здесь придется долго.
    Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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    Скучающие гости досиживали из приличия
    Все разъехались, только Сечин остался припечатать Запад за санкции.
    Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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    И оставленная Дуняша — как символ форума
    Наигрались и уехали.
    Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
    Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
    Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
    Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
    Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
    Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
    Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
    Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
    Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
    Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
    Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
    Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
    Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
    Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
    Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
    Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
    Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
    Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
    Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
    Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
    Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
    Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
    Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
    Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
    Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
    Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
    Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
    Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
    Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
    Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
    Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
    Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
    Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
    Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
    Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
    Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
    Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
    Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
    Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
    Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
    Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
    Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
    Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии (9)

    Денеб
    Бородатые няшки - самые колоритные!
    Дежурный по объединению
    Фотки - клёвые. Но есть вопрос "приехали представители 127 стран." - чё, реально приехали? Наземным транспортом?
    VKuser174198221
    Это было бы смешно, если бы не было так грустно......
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