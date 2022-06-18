ПМЭФ в картинках. Которые доказывают, что он был международным

Стартовый день ПМЭФ-2022 отправлял прямиком в 2020 год
Ношение масок обсуждению не подвергалось
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Зато обсуждали меню
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И невегетарианские цены
Пакет участника форума в этом году вырос на 120 миллионов и достиг 960 000 рублей.
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Однако маски все равно не носили
На фото — делегация Минпрома во главе с Денисом Мантуровым.
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А столоваться предпочитали у Дуняши
Робот-буфетчица из Перми по количеству упоминаний в соцсетях обошла лицо МИД Марию Захарову.
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Мы были с Донбассом
Такой стенд поставил «Народный фронт» и объявил сбор денег для армии ЛДНР.
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А Донбасс был с нами
Глава ДНР Денис Пушилин открывал форум выстрелом из пушки и подписывал с Подмосковьем меморандум о сотрудничестве.
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Королевские инвестиции пришли, откуда не ждали
У Ленобласти оказался самый неординарный бизнес-партнер
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Филипп Киркоров построит под Петербургом торгово-развлекательный комплекс
Инвестиции предполагаются на уровне 1,2–1,4 миллиарда рублей.
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Эльвира Набиуллина говорила о валютах
Доллар не запретят, евро не запретят, остальные валюты тоже не запретят.
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А Алексей Миллер из «Газпрома» демонстрировал запонки
А кулуарах говорил с отсутствующим Западом, как им получить российский газ. Подсказка — «Северный поток-2».
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Талибы* интриговали и были желанны
*Движение «Талибан» запрещено в России как террористическое.
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Но диалога не получилось
На политические вопросы журналистов говорить отказывались, в сессиях участия не принимали.
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Форум был международным, кто бы что бы ни говорил
По словам главы Совфеда Валентины Матвиенко, приехали представители 127 стран.
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Ну и пусть, что без европейцев и американцев
В один ряд с африканскими, ближневосточными и среднеазиатскими флагами впервые встала символика ЛДНР и Южной Осетии.
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Девушки на форуме были. За подробностями — к Венере Галеевой.
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Главное событие форума — пленарное заседание — перенесли на два часа
Причина — DDoS-атака на серверы ПМЭФ.
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Программисты бились с хакерами, а в зале с випами ждал Олег Дерипаска
Он ранее демонстрировал, что на форум ехать не хочет, ему важнее черешня и пшеница.
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Владимир Путин говорил о новых принципах российской экономики
Это была самая долгая его речь в истории экономического форума.
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Китайский лидер Си Цзиньпин был виртуальным
Осыпал национальной мудростью и сказал, что «сотрудничество России и Китая обладает высокой стрессоустойчивостью».
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Президент Египта назвал Петербург городом героев и борцов
Абдул-Фаттах Ас-Сиси сказал, что Каир гордится историческими отношениями и прочной дружбой с Москвой.
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А Касым-Жомарт Токаев сказал, что дружба дружбой, но независимость ЛДНР Казахстан не признает
Потому что квазигосударства и вообще — порочная практика.
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Пленарное заседание длилось четыре часа
После третьего часа люди начали уходить из зала.
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Не исключено, что уйти хотел бы и сам Путин
Но ему не давала приглашенная на роль модератора Маргарита Симоньян.
Потом форум напоминал утро после праздника
Прибираться здесь придется долго.
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Скучающие гости досиживали из приличия
Все разъехались, только Сечин остался припечатать Запад за санкции.
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И оставленная Дуняша — как символ форума
Наигрались и уехали.
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