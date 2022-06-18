    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 11

    2 м/с, с-з

    761мм

    79%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd56.71eur59.33
    ТЕМА ДНЯ

    Что сказал Путин — коротко

    Медпомощь для беженцевКуда пойти на выходныхПМЭФ 2022Образ жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    ПМЭФ-2022: Остатки международной роскоши

    4936
    4 комментария

    ПМЭФ-2022 отличается от других — и сильно. В этом году уж точно без «Мерседесов». Из зрелищ есть российский электрогрузовик и пересадка на «Лады». Помните роскошный стенд Катара в 2021-м? В этом году Катара нет, зато есть Египет. И Афганистан без стенда. Росконгресс — лидер эпатажа на ПМЭФ-2021 — козырял роботами. В этом году у него только люди в костюмах роботов. Стенда «Яндекса» вообще нет в этом году, как и «Тинькофф». Хотя в прошлые годы они зажигали. Многое повторяется, к примеру РЖД. В целом этот форум ощущается слабее. Но Владимир Путин уже сказал: пора определяться, что важнее — независимость или упаковка.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    © Фонтанка.Ру

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (4)

    275102528
    Независимость от совести и здравого смысла?
    275072673
    Как можно быть независимым будучи зависимым от всего ? В том числе и от импортной упаковки.
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close
    close