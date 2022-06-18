ПМЭФ-2022: Остатки международной роскоши

ПМЭФ-2022 отличается от других — и сильно. В этом году уж точно без «Мерседесов». Из зрелищ есть российский электрогрузовик и пересадка на «Лады». Помните роскошный стенд Катара в 2021-м? В этом году Катара нет, зато есть Египет. И Афганистан без стенда. Росконгресс — лидер эпатажа на ПМЭФ-2021 — козырял роботами. В этом году у него только люди в костюмах роботов. Стенда «Яндекса» вообще нет в этом году, как и «Тинькофф». Хотя в прошлые годы они зажигали. Многое повторяется, к примеру РЖД. В целом этот форум ощущается слабее. Но Владимир Путин уже сказал: пора определяться, что важнее — независимость или упаковка.

