Медведев усомнился, что Украина продолжит существовать через два года

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев, прочитав новости о просьбах украинских властей к США предоставить СПГ (сжиженный природный газ) по ленд-лизу, усомнился в том, что через несколько лет Украина продолжить существовать. Об этом 15 июня Медведев написал в своем Telegram-канале.

«Видел сообщение, что Украина по ленд-лизу хочет получить от своих заокеанских хозяев СПГ с оплатой поставки через 2 года. Иначе предстоящей зимой просто замёрзнет. Только вопрос. А кто сказал, что через два года Украина вообще будет существовать на карте мира?» — написал зампред Совбеза РФ.

