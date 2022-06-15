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    Медведев усомнился, что Украина продолжит существовать через два года

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    11 комментариев

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев, прочитав новости о просьбах украинских властей к США предоставить СПГ (сжиженный природный газ) по ленд-лизу, усомнился в том, что через несколько лет Украина продолжить существовать. Об этом 15 июня Медведев написал в своем Telegram-канале.

    «Видел сообщение, что Украина по ленд-лизу хочет получить от своих заокеанских хозяев СПГ с оплатой поставки через 2 года. Иначе предстоящей зимой просто замёрзнет. Только вопрос. А кто сказал, что через два года Украина вообще будет существовать на карте мира?» — написал зампред Совбеза РФ.

    Медведев добавил, что американцы вложили очень много средств «в проект "Анти-Россия"», поэтому «все остальное для них пустяк».

    На прошлой неделе Дмитрий Медведев объяснил резкость своих постов в телеграм-канале откровенным: «Отвечаю — я их ненавижу». В Кремле отнеслись с пониманием.

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    Комментарии (11)

    Марти МакФлай
    При всем цинизме этого предположения карта Европы через два года,
    не исключено, сможет реально удивить.
    своих не бросаем
    вангую, Дима и его компания в ближайшие два года переедут на ПМЖ в лагеря
    Карабас Барабас
    Спивается потихоньку, два года может и не протянуть.
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