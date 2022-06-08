Дмитрий Песков назвал «понятной и объяснимой» резкость высказываний Медведева в адрес Запада

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что резкие высказывания зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева в адрес Запада вполне объяснимы их недружественными действиями против России. Об этом представитель Кремля сообщил 8 июня в ходе беседы с журналистами.
«Это именно выражение личного отношения к тем вражеским проявлениям в отношении нашей страны, с которыми мы сталкиваемся. И это настолько резко недружественные проявления, что они, конечно, требуют резкой реакции. Поэтому такая резкая эмоциональная реакция вполне понятна и объяснима», — сказал Песков (цитата по ТАСС).
Накануне, 7 июня, Дмитрий Медведев заявил, что грубость его высказываний в Telegram-канале в отношении западных стран связана с тем, что эти государства, по его мнению, хотят уничтожить Россию. «Я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать все, чтобы они исчезли», — объяснил он.
За день до этого, комментируя расширенный санкционный список ЕС, Медведев назвал европейских чиновников «имбецилами» и предсказал «пожар мировой революции в экономике», вызванный антироссийскими санкциями. Европа, добавил он, уже замахнулась «дубиной народной войны, которая как следует огреет европейских чиновников».