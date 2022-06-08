Дмитрий Песков назвал «понятной и объяснимой» резкость высказываний Медведева в адрес Запада

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что резкие высказывания зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева в адрес Запада вполне объяснимы их недружественными действиями против России. Об этом представитель Кремля сообщил 8 июня в ходе беседы с журналистами.



«Это именно выражение личного отношения к тем вражеским проявлениям в отношении нашей страны, с которыми мы сталкиваемся. И это настолько резко недружественные проявления, что они, конечно, требуют резкой реакции. Поэтому такая резкая эмоциональная реакция вполне понятна и объяснима», — сказал Песков (цитата по ТАСС).

