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    Дмитрий Песков назвал «понятной и объяснимой» резкость высказываний Медведева в адрес Запада

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    6 комментариев

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что резкие высказывания зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева в адрес Запада вполне объяснимы их недружественными действиями против России. Об этом представитель Кремля сообщил 8 июня в ходе беседы с журналистами.

    «Это именно выражение личного отношения к тем вражеским проявлениям в отношении нашей страны, с которыми мы сталкиваемся. И это настолько резко недружественные проявления, что они, конечно, требуют резкой реакции. Поэтому такая резкая эмоциональная реакция вполне понятна и объяснима», — сказал Песков (цитата по ТАСС).

    Накануне, 7 июня, Дмитрий Медведев заявил, что грубость его высказываний в Telegram-канале в отношении западных стран связана с тем, что эти государства, по его мнению, хотят уничтожить Россию. «Я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать все, чтобы они исчезли», — объяснил он.

    За день до этого, комментируя расширенный санкционный список ЕС, Медведев назвал европейских чиновников «имбецилами» и предсказал «пожар мировой революции в экономике», вызванный антироссийскими санкциями. Европа, добавил он, уже замахнулась «дубиной народной войны, которая как следует огреет европейских чиновников».

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    Комментарии (5)

    Dorovj
    Вот и хорошо! Человек, наконец, определился с кем он.
    СлаваРоссии
    Ещё мягко сказал правду, можно было и пожёстче! Значит, точно им всем,- англосаксам и примкнувшим (коллективно обезумевшим от злобы и жадности) недолго осталось дурачить весь мир.
    dragvs
    Его заявления абсолютно неприемлемы. Он обязан извиниться и заткнуться. Россия не находится ни в каком юридически-закрепленном столкновении с Западом, это больные фантазии Медведева. Его вопли вызывают вопросы отдельных стран в адекватности России в целом и подталкивает к радикальным решениям.
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