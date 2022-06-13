Как стать везунчиком. Психологи назвали 7 способов прокачать свою удачливость

Феномен везения, удачливости волнует людей давно. Ведь часто непонятно, почему при всех, казалось бы, равных один человек участвует первый раз в конкурсе и сразу выигрывает, идет на собеседование — и получает работу мечты, выходит на пять минут в магазин — и встречает любовь. А у другого ничего не получается — удача будто его не замечает, рассказывает «Доктор Питер».
Елизавета Филоненко — семейный психолог.
По словам психолога Елизаветы Филоненко, феномен везения связан с особенностями восприятия и поведения людей. Везунчики ведут себя и воспринимают мир иначе, чем неудачники. Эксперт назвала 3 особенности, которые отличают удачливых людей от тех, кому не везет.
Жизнерадостность
Неудачники — люди, как правило, тревожные и сконцентрированные на контроле знаков опасности вокруг себя, у них узкий спектр восприятия. В экспериментах ученые выяснили, что тревожные люди часто не видят возможностей, которые легко заметны более жизнерадостным и спокойным людям. Например, тревожный человек мог даже не заметить денежную купюру, которую экспериментаторы подкладывали ему. А спокойный и расслабленный ее обязательно замечал.
Активность
Везунчики более активны. Количество действий, которые они предпринимают в определенный отрезок времени, больше, чем у нерешительных невезунчиков. Соответственно, и возможность удачи у них выше, и наработка опыта и понимания любой ситуации более широкая.
Открытость всему новому
Везучие люди более открыты к новому и неожиданному опыту, а невезучие часто замкнуты. Так, везучий человек может в очереди, разговорившись с кем-то случайно, завязать интересные отношения, а невезучий делает только то, что входит в его непосредственную задачу — то есть ждет своей очереди.
Как прокачать удачливость
Елизавета Филоненко назвала 7 способов помочь везению и удаче наконец-то вас заметить и прийти в вашу жизнь.
- Развивайте возможность радоваться каждому проявлению жизни. Чувство удовлетворенности жизнью можно намеренно тренировать, концентрируя свое внимание на хорошем.
- Чаще делайте то, что неожиданно предлагает вам жизнь. И не бойтесь менять свои планы под влиянием обстоятельств.
- Учитесь принимать собственные ошибки. Чтобы выиграть, нужно уметь проигрывать.
- Развивайте в себе чувство любопытства. Старайтесь как можно активнее осваивать те пространства, куда попадаете: будь то учебное заведение или дом отдыха. Везучие люди более активно ищут возможности и узнают о них.
- Увеличьте свою жизненную активность. Под лежачий камень, как известно, вода не течет — активность сильно увеличит ваши шансы на везение.
- Старайтесь не быть слишком консервативными. Избегание всего нового и приверженность уже знакомому снижает уровень ваших возможностей.
- И никогда ни вслух, ни про себя не называйте себя неудачником — слова тоже имеют значение.
Упражнения для привлечения удачи
Марина Майорова — практикующий психолог-консультант, гештальт-терапевт, кандидат философских наук.
В том, что удачу можно прокачать, уверена и практикующий психолог-консультант, кандидат философских наук Марина Майорова. Специалист рассказала, что надо сделать для привлечения удачи. Только, выполняя это упражнение, будьте честны с собой.
- Запишите в блокнот этапы выполнения упражнения. Подключая тело, мы формируем новые нейронные связи в мозге.
- Четко сформулируйте и пропишите свои желания, намерения, цели.
- Ответьте себе на вопрос: мне действительно это нужно или это убеждение, сформированное родителями, окружением? Помните, легко воплощаются только истинные желания.
- Представьте образ конечного результата — как вы поймете, что вы его достигли?
- Сформируйте сенсорный опыт. Для мозга неважно, прожили вы что-то, а потом у вас появились об этом воспоминания, или, наоборот, вы сначала сформировали чувственный опыт, а потом эти события произошли в вашей жизни. Опишите, что вы увидите, что услышите и что почувствуете, когда осуществится желаемое?
- Проработайте вторичные выгоды. Определите и выпишите всё, что может помешать воплотиться желаемому, а также как изменится ваша жизнь, от чего придется отказаться, что или кого вы можете потерять?
- Сделайте тест на экологичность. Для этого ответьте на вопрос: может ли повредить кому-либо или мне исполнение моего желания?
- Набросайте примерный план достижения желаемого или хотя бы первые три шага, которые нужно сделать уже сегодня по направлению его воплощения.
- Будьте готовы, что план может кардинально измениться, и желаемое вы получите совершенно другим способом. Наблюдайте за происходящим, будьте открыты новым событиям, людям, даже если они слишком непривычны для вас.
- Подготовьтесь принять новый результат. Для этого ответьте себе на вопрос: каким нужно стать мне, чтобы легко принять желаемое и интегрировать его в мою жизнь?
- Сохраняйте уверенность в том, что вы получите желаемое в свое время и своим способом, но не зацикливайтесь на нем. Наслаждайтесь жизнью — удача любит тех, кто живет легко.