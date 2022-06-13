Как стать везунчиком. Психологи назвали 7 способов прокачать свою удачливость

Феномен везения, удачливости волнует людей давно. Ведь часто непонятно, почему при всех, казалось бы, равных один человек участвует первый раз в конкурсе и сразу выигрывает, идет на собеседование — и получает работу мечты, выходит на пять минут в магазин — и встречает любовь. А у другого ничего не получается — удача будто его не замечает, рассказывает «Доктор Питер».

По словам психолога Елизаветы Филоненко, феномен везения связан с особенностями восприятия и поведения людей. Везунчики ведут себя и воспринимают мир иначе, чем неудачники. Эксперт назвала 3 особенности, которые отличают удачливых людей от тех, кому не везет.

Неудачники — люди, как правило, тревожные и сконцентрированные на контроле знаков опасности вокруг себя, у них узкий спектр восприятия. В экспериментах ученые выяснили, что тревожные люди часто не видят возможностей, которые легко заметны более жизнерадостным и спокойным людям. Например, тревожный человек мог даже не заметить денежную купюру, которую экспериментаторы подкладывали ему. А спокойный и расслабленный ее обязательно замечал.

Активность



Везунчики более активны. Количество действий, которые они предпринимают в определенный отрезок времени, больше, чем у нерешительных невезунчиков. Соответственно, и возможность удачи у них выше, и наработка опыта и понимания любой ситуации более широкая.



Открытость всему новому



Везучие люди более открыты к новому и неожиданному опыту, а невезучие часто замкнуты. Так, везучий человек может в очереди, разговорившись с кем-то случайно, завязать интересные отношения, а невезучий делает только то, что входит в его непосредственную задачу — то есть ждет своей очереди.

