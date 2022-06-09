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    Боевые действия на Украине

    Петербургским чиновникам разослали методичку о денежном довольствии участников военной операции на Украине

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    Сотрудники администраций районов и комитетов Смольного на днях получили письмо от комитета по законности. К нему прилагалась брошюра под названием «Социальный справочник участника специальной военной операции».

    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Как стало известно «Фонтанке» 9 июня, документ разработало Главное военно-политическое управление Минобороны. В нём перечисляются меры социальной поддержки ветеранов боевых действий: например, покупка билетов вне очереди, первоочередная установка квартирного телефона и предоставление протезов (кроме зубных). В документе также расписаны льготы для детей военнослужащих, в том числе погибших.

    В конце перечислено денежное довольствие военнослужащих — участников специальной военной операции на территории Украины. Так, судя по документу, рядовой или матрос получают от 200 тысяч в месяц. В случае участия в наступательных действиях эта сумма может увеличиться вдвое. Максимальная зарплата офицерского состава может доходить почти до 500 тысяч рублей. Увеличивают зарплату служба в разведывательных подразделениях, а также добросовестное исполнение обязанностей.

    Фото: «Фонтанка.ру»

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