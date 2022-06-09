Первая Санкт-Петербургская ярмарка искусства «1703» будет посвящена коллекционированию

Первая Санкт-Петербургская ярмарка искусства «1703» соберет художников, галеристов и коллекционеров. Подобных по масштабу проектов для поддержки отечественного рынка искусства и института коллекционирования в городе еще не было. Ярмарка, организованная «Газпромом» при поддержке комитета по культуре, пройдет в ЦВЗ «Манеж» с 16 по 19 июня.

Фото: предоставлено пресс-службой Санкт-Петербургской ярмарки искусства «1703» Поделиться Поделиться





В трех секциях — «Галереи», «Коллекции» и «Цифровое искусство» — откроется вся палитра современного искусства, от живописи и фотографии до скульптуры, инсталляций и цифрового арта с NFT-токенами.

В секции «Галереи» 17 российских галерей покажут работы современных художников, объединенные историческими отсылками и оммажами различным художественным стилям. Все представленные экспонаты можно будет приобрести.



В разделе «Цифровое искусство» гостей ждут цифровые произведения и арт-объекты с NFT-токенами. Так, центр Art & Science университета ИТМО покажет работы на стыке искусства, науки и технологий. Платформа Masters digital представит проект «Химеры» — NFT-выставку работ молодых медиахудожников из России и Казахстана. А Generative Gallery выставит phygital-искусство с инсталляциями, объектами и видео.



В программе секции по главной теме — «Коллекционирование» — три масштабных кураторских спецпроекта от Marina Gisich Gallery, KGallery и Центра визуальной культуры Béton.



Кроме того, можно будет послушать ежедневные лекции и дискуссии от организаторов и школы Masters. Среди ключевых тем — коллекционирование, биоарт и цифровое искусство. А поговорить об искусстве гости смогут в рамках арт-медиаций — активных диалогов с медиатором Натальей Агаповой. На них можно записаться на сайте ярмарки.

— Надеюсь, что «1703» станет открытой площадкой для регулярных встреч художников, коллекционеров, искусствоведов, молодых специалистов, — считает Борис Пиотровский, вице-губернатор Санкт-Петербурга. — Именно этот формат, как показывает опыт мировых столиц, позволяет системно развивать арт-рынок.



Событие задумано как ежегодное. В 2022 году ярмарка входит в официальную культурную программу ПМЭФ. Билеты — на сайте ЦВЗ «Манеж» с 1 июня и в кассах в дни проведения.

12+.

