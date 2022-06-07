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    «Дурак, что ли?» Полиция начала проверку после агрессивного досмотра прохожего в центре Петербурга

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    18 комментариев

    Методы работы старшего сержанта полиции по Адмиралтейскому району Петербурга изучает начальство. Дебошира с пистолетом он искал, отбросив вежливость и чужой телефон.

    Видео, снятое на Английском проспекте, 7 июня опубликовано в телеграм-канале команды Ксении Собчак «Осторожно, новости». На кадрах — полицейский досмотр, которому подвергся прохожий на улице. Старший сержант заглядывает в открытую поясную сумку молодого человека, наклоняется и охлопывает его карманы.

    «Осторожно, новости»

    — Что делаешь? — обращается он к сотруднику, отводя его руку от сумки.

    — Делаете, — поправляет тот и объясняет: — Мы работаем по приметам.

    На видео он называет свою фамилию — Кужахметов — и осаживает прохожего, попросившего удостоверение:

    — Успокойся, молодой.

    На этом эпизод мог бы закончиться, но в спину старшему сержанту летит:

    — Успокойся ты, понял?

    — Дурак, что ли? — возвращается сотрудник и, как пишут, выбивает из рук девушки телефон, на который она снимала, и якобы обещает «сломать» петербуржца. Последнее в кадр не попало.

    В ГУ МВД по Петербургу и области «Фонтанке» сообщили, что 6 июня в Адмиралтейском районе искали человека с газовым оружием, учинившего конфликт.

    «Приметы были переданы наружным нарядам. При отработке данной заявки на Английском проспекте был остановлен молодой человек, который по приметам был схож с разыскиваемым. В ходе проведения досмотра возникла конфликтная ситуация, которая нашла отражение в видеоролике. По данному факту проводится проверка», — рассказали в ведомстве.

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    Комментарии (18)

    266158920
    Абсолютная ненависть к друг другу - гражданам России и полиЦейским, на налоги первых, на которые они живут.
    Алик-1
    Борзый молодой - пока привык, что мама проблемы решает. В таких случаях заводят шарманку: а вот в Америке… Или ноют про беспомощную полицию. В зависимости от ситуации
    Mafioza
    Очередные интернет-герои, которые искренне полагают, что в реальной жизни с полицейскими можно вести себя так же и по-хамски, как они делают это в инете)
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