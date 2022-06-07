«Дурак, что ли?» Полиция начала проверку после агрессивного досмотра прохожего в центре Петербурга

Методы работы старшего сержанта полиции по Адмиралтейскому району Петербурга изучает начальство. Дебошира с пистолетом он искал, отбросив вежливость и чужой телефон.
Видео, снятое на Английском проспекте, 7 июня опубликовано в телеграм-канале команды Ксении Собчак «Осторожно, новости». На кадрах — полицейский досмотр, которому подвергся прохожий на улице. Старший сержант заглядывает в открытую поясную сумку молодого человека, наклоняется и охлопывает его карманы.
— Что делаешь? — обращается он к сотруднику, отводя его руку от сумки.
— Делаете, — поправляет тот и объясняет: — Мы работаем по приметам.
На видео он называет свою фамилию — Кужахметов — и осаживает прохожего, попросившего удостоверение:
— Успокойся, молодой.
На этом эпизод мог бы закончиться, но в спину старшему сержанту летит:
— Успокойся ты, понял?
— Дурак, что ли? — возвращается сотрудник и, как пишут, выбивает из рук девушки телефон, на который она снимала, и якобы обещает «сломать» петербуржца. Последнее в кадр не попало.
В ГУ МВД по Петербургу и области «Фонтанке» сообщили, что 6 июня в Адмиралтейском районе искали человека с газовым оружием, учинившего конфликт.
«Приметы были переданы наружным нарядам. При отработке данной заявки на Английском проспекте был остановлен молодой человек, который по приметам был схож с разыскиваемым. В ходе проведения досмотра возникла конфликтная ситуация, которая нашла отражение в видеоролике. По данному факту проводится проверка», — рассказали в ведомстве.