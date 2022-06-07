«Дурак, что ли?» Полиция начала проверку после агрессивного досмотра прохожего в центре Петербурга

Видео, снятое на Английском проспекте, 7 июня опубликовано в телеграм-канале команды Ксении Собчак «Осторожно, новости». На кадрах — полицейский досмотр, которому подвергся прохожий на улице. Старший сержант заглядывает в открытую поясную сумку молодого человека, наклоняется и охлопывает его карманы.

Методы работы старшего сержанта полиции по Адмиралтейскому району Петербурга изучает начальство. Дебошира с пистолетом он искал, отбросив вежливость и чужой телефон.

— Что делаешь? — обращается он к сотруднику, отводя его руку от сумки.

— Делаете, — поправляет тот и объясняет: — Мы работаем по приметам.



На видео он называет свою фамилию — Кужахметов — и осаживает прохожего, попросившего удостоверение:



— Успокойся, молодой.



На этом эпизод мог бы закончиться, но в спину старшему сержанту летит:



— Успокойся ты, понял?



— Дурак, что ли? — возвращается сотрудник и, как пишут, выбивает из рук девушки телефон, на который она снимала, и якобы обещает «сломать» петербуржца. Последнее в кадр не попало.

