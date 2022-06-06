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    Кирилл Поляков выдвинут на должность вице-губернатора Петербурга

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    9 комментариев

    Глава комитета по транспорту Петербурга Кирилл Поляков выдвинут на должность вице-губернатора. Об этом стало известно 6 июня.

    «Губернатор Александр Беглов направил в Законодательное собрание Санкт‑Петербурга кандидатуру Кирилла Валентиновича Полякова для согласования на пост вице-губернатора, отвечающего за решение вопросов инвестиционной политики, транспорта, промышленной и научно-технической политики Санкт‑Петербурга, а также развитие предпринимательства и потребительского рынка», — говорится в сообщении Смольного от 6 июня.

    Поляков будет контролировать работу следующих комитетов Смольного:

    • по инвестициям,
    • по промышленной политике, инновациям и торговле,
    • по транспорту.

    Это список комитетов, которые до своего ухода из Смольного в «АвтоВАЗ» курировал вице-губернатор Максим Соколов, однако в нем не хватает комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

    Кирилл Поляков возглавил комитет по транспорту 2 года назад, вскоре после появления в городском правительстве Максима Соколова. В итоге именно под руководством Полякова в Петербурге началось внедрение новой модели транспортного обслуживания, второй этап ее запустился 1 июня. Кроме того, за минувшие два года началось расширение платной парковочной зоны в центре города. Подведомственные комитету унитарные предприятия — «Пассажиравтотранс», «Горэлектротранс» и «Петербургский метрополитен» — начинают масштабное обновление подвижного состава. Сам комитет расширил свои полномочия — часть перешла ему как раз от КРТИ, часть — от полиции.

    О том, как Максим Соколов покинул Смольный и какие у него планы на новом месте работы — в «АвтоВАЗе», читайте в материалах «Фонтанки».

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    Комментарии (9)

    Alex000
    Я смотрю тут куча сторонников и противников педальной реформы.

    И только мне хорошо, я провёл собственную реформу, и 100% пересел на личное авто в последние годы. До этого было где-то на 80% использование, но теперь с этим покончено.
    VKuser1708951
    Ну, "эффективность" работы этого кадра мы уже успели оценить по транспортной реформе...
    07A
    Спасибо ему за транспортную реформу. Новые. чистые и просторные автобусы и троллейбусы перевезут вас в любую точку города. Ну а любителям маршруток в 90-е годы.
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