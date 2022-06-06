Кирилл Поляков выдвинут на должность вице-губернатора Петербурга

Поляков будет контролировать работу следующих комитетов Смольного:



по инвестициям,



по промышленной политике, инновациям и торговле,



по транспорту.



Это список комитетов, которые до своего ухода из Смольного в «АвтоВАЗ» курировал вице-губернатор Максим Соколов, однако в нем не хватает комитета по развитию транспортной инфраструктуры.



Кирилл Поляков возглавил комитет по транспорту 2 года назад, вскоре после появления в городском правительстве Максима Соколова. В итоге именно под руководством Полякова в Петербурге началось внедрение новой модели транспортного обслуживания, второй этап ее запустился 1 июня. Кроме того, за минувшие два года началось расширение платной парковочной зоны в центре города. Подведомственные комитету унитарные предприятия — «Пассажиравтотранс», «Горэлектротранс» и «Петербургский метрополитен» — начинают масштабное обновление подвижного состава. Сам комитет расширил свои полномочия — часть перешла ему как раз от КРТИ, часть — от полиции.



О том, как Максим Соколов покинул Смольный и какие у него планы на новом месте работы — в «АвтоВАЗе», читайте в материалах «Фонтанки».