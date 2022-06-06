Самолету «Аэрофлота» разрешили покинуть Шри-Ланку

«Приказ был приостановлен после того, как Высокий коммерческий суд Коломбо рассмотрел ходатайство, поданное генеральным прокурором. Оно было рассмотрено в присутствии судьи Высокого коммерческого суда Коломбо в понедельник», — говорится в публикации.

В четверг, 2 июня, власти Шри-Ланки задержали в международном аэропорту Бандаранаике (город Коломбо) вылет Аirbus A330 компании «Аэрофлот». Причиной задержки стал коммерческий спор с ирландской лизинговой компанией Celestial Aviation Trading 10 Limited.

На следующий день суд Коломбо вынес вердикт об аресте самолета до 16 июня. В ответ «Аэрофлот» приостановил коммерческие рейсы на Шри-Ланку.



Накануне всех пассажиров арестованного самолета вывезли в Москву. В МИД Шри-Ланки заявили о дипломатическом решении ситуации.

