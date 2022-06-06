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    Самолету «Аэрофлота» разрешили покинуть Шри-Ланку

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    5 комментариев

    Суд Шри-Ланки приостановил действие приказа, запрещающего задержанному ранее самолету «Аэрофлота» покидать остров, сообщает News First в понедельник, 6 июня.

    «Приказ был приостановлен после того, как Высокий коммерческий суд Коломбо рассмотрел ходатайство, поданное генеральным прокурором. Оно было рассмотрено в присутствии судьи Высокого коммерческого суда Коломбо в понедельник», — говорится в публикации.

    В четверг, 2 июня, власти Шри-Ланки задержали в международном аэропорту Бандаранаике (город Коломбо) вылет Аirbus A330 компании «Аэрофлот». Причиной задержки стал коммерческий спор с ирландской лизинговой компанией Celestial Aviation Trading 10 Limited.

    На следующий день суд Коломбо вынес вердикт об аресте самолета до 16 июня. В ответ «Аэрофлот» приостановил коммерческие рейсы на Шри-Ланку.

    Накануне всех пассажиров арестованного самолета вывезли в Москву. В МИД Шри-Ланки заявили о дипломатическом решении ситуации.

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    Комментарии (5)

    X-кот
    и куда он теперича полетит? назад к лизингодателю? или выкупили хоть один?
    Марти МакФлай
    Предсказуемо.Ну хоть на три дня отважились, повод для гордости имеется.
    07A
    Цейлонцы побежали сушить штаны. Ух, пронесло, хорошо пронесло, говорили они. А где там сотня вчерашних визгунов и всепропальщиков?
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