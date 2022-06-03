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    Суд в Шри-Ланке запретил самолёту «Аэрофлота» покидать страну до 16 июня

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    4 комментария

    Суд столицы Шри-Ланки — города Коломбо вынес вердикт о задержании российского самолёта Airbus A330 компании «Аэрофлот» до 16 июня. Такое решение было принято после рассмотрения жалобы, поданной лизинговой компанией Celestial Aviation Trading Limited (Ирландия). Об этом в пятницу, 3 июня, сообщает портал Newsfirst.

    Как пишет, в свою очередь, ТАСС со ссылкой на источники, близкие к министерству туризма Шри-Ланки, ведомство полагает, что застрявшие в этой стране пассажиры данного рейса будут вывезены в Россию другими самолётами.

    «Фонтанка» рассказывала, что накануне, 2 июня, прибывший утром в Коломбо AA330 «Аэрофлота», следовавший рейсом SU288 из Шереметьево, не смог вылететь обратно. Причиной задержки вылета и ареста борта стал коммерческий спор с лизинговой компанией, несмотря на предоставленные ранее авиавластями Шри-Ланки гарантиями в отношении незадержания воздушных судов российских авиакомпаний.

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    Комментарии (4)

    274767939
    Ну это же не Чечня, где на угнанных тачках принято кататься
    Mimic
    Кто еще помнит историю с фирмой Noga? Сейчас, похоже, будет что-то подобное, только помноженное на 1000.
    Akabos
    Скорее всего договаривались о другом, что власти Шри-Ланки не будут задерживать суда в качестве обеспечения по претензиям за "отжатые" борта, т.е. у Аэрофлота есть несколько собственных самолетов, а часть самолетов лизинг. И Аэрофлот должен был летать в Шри-Ланку на собственных бортах и летал какое-то время, а потом видимо расписание не сошлось и отправили лизинговый борт - его и взяли под арест.
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