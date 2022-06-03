Суд в Шри-Ланке запретил самолёту «Аэрофлота» покидать страну до 16 июня

Суд столицы Шри-Ланки — города Коломбо вынес вердикт о задержании российского самолёта Airbus A330 компании «Аэрофлот» до 16 июня. Такое решение было принято после рассмотрения жалобы, поданной лизинговой компанией Celestial Aviation Trading Limited (Ирландия). Об этом в пятницу, 3 июня, сообщает портал Newsfirst.
Как пишет, в свою очередь, ТАСС со ссылкой на источники, близкие к министерству туризма Шри-Ланки, ведомство полагает, что застрявшие в этой стране пассажиры данного рейса будут вывезены в Россию другими самолётами.
«Фонтанка» рассказывала, что накануне, 2 июня, прибывший утром в Коломбо AA330 «Аэрофлота», следовавший рейсом SU288 из Шереметьево, не смог вылететь обратно. Причиной задержки вылета и ареста борта стал коммерческий спор с лизинговой компанией, несмотря на предоставленные ранее авиавластями Шри-Ланки гарантиями в отношении незадержания воздушных судов российских авиакомпаний.