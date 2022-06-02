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    Экономика и санкции

    В Шри-Ланке задержали самолет «Аэрофлота» из-за коммерческого спора с лизинговой компанией

    1964
    5 комментариев

    Власти Шри-Ланки задержали в международном аэропорту Бандаранаике (город Коломбо) вылет самолета Аirbus A330 компании «Аэрофлот». Об инциденте в четверг, 2 июня, сообщает ТАСС. По данным информагентства, произошедшее связано с коммерческим спором с лизинговой компанией. В настоящий момент управление гражданской авиации Шри-Ланки обсуждает с генеральным прокурором, как решить вопрос с российским самолетом.

    Как, в свою очередь, отмечает специализированный телеграм-канал «Авиаторщина», арест борта «Аэрофлота» был произведен, несмотря на то, что авиавласти Шри-Ланки в марте предоставили Росавиации гарантии в отношении не задержания воздушных судов российских авиакомпаний. По словам источников телеграм-канала, российское авиационное ведомство уже подключилось к решению этого вопроса.

    Уточняется, что борт «Аэрофлота» прилетел в Шри-Ланку рейсом SU288 из Шереметьево. Обратный рейс должен был вылететь в 10:20 четверга и прилететь в Москву в 19:35. Но по данным онлайн-табло Шереметьево, посадка этого рейса ожидается завтра, 3 июня, в 19:40. По словам источника, в Шри-Ланку будет отправлен запасной самолет, однако, когда это произойдет, пока непонятно.

    «Авиаторщина» также отмечает, что задержанный борт RA-73702 не вошел в число тех восьми A330, которые «Аэрофлот» выкупил, так как находится в операционном лизинге. Собственником этого лайнера является лизинговая компания GECAS. Он числится в бермудском реестре и, соответственно, имеет двойную регистрацию. При этом выкупленные «Аэрофлотом» восемь А330 авиавластями Бермуд были исключены из реестра. На них «Аэрофлот» и выполняет международные рейсы.

    Между тем на двух из четырех самолетов A330, которые «Аэрофлот» не выкупил, в том числе на арестованном, уже выполнялись рейсы в Шри-Ланку — с середины мая шесть раз, седьмой был выполнен сегодня. Также они летают в Киргизию, чьи авиавласти наряду со Шри-Ланкой ранее дали гарантии того, что самолеты российских авиакомпаний не будут арестованы в аэропортах этой страны.

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    Комментарии (5)

    houspi
    Шри-Ланка, как и Россия, хозяин своего слова. Вчера слово дали, сегодня забрали.
    Alex000
    Шри, Ланка!
    dedmoroz_5e4d8827384c2
    это там обитают тигры освобождения тамил и лама?
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