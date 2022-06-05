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    В Управлении туризма Шри-Ланки заявили о возвращении в РФ всех пассажиров с задержанного самолёта «Аэрофлота»

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    5 комментариев

    Все граждане РФ, которые не смогли в минувший четверг вылететь из Шри-Ланки из-за задержки рейса, вывезены в Москву самолётами «Аэрофлота». Об этом 5 июня заявили в Управлении по развитию туризма Шри-Ланки.

    «Сегодня, по информации аэропорта, в Россию вылетел самолёт «Аэрофлота» с 275 пассажирами на борту. В их числе были остававшиеся пассажиры рейса российской авиакомпании, которые не смогли вылететь в четверг», — сообщает в воскресенье со ссылкой на официального представителя управления ТАСС.

    Напомним, что Airbus A330 «Аэрофлота» был задержан 2 июня в столице Шри-Ланки — Коломбо. Власти островного государства отрицают причастность к произошедшему. Суд же удовлетворил ходатайство лизингодателя из Ирландии. Согласно решению суда, самолет не сможет покинуть страну до 16 июня. В ответ «Аэрофлот» приостановил коммерческие рейсы в Шри-Ланку.

    Позднее в МИД Шри-Ланки заявили о дипломатическом решении ситуации с самолётом «Аэрофлота».

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    Комментарии (5)

    Чайка Z
    Пассажирам повезло) В гостиницу поселили, кормили, 4 дня у моря бесплатно)
    07A
    Что с воза упало, то пропало. Мы не чубатые, газ из трубы не крадем.
    265101847
    Надеялись на русское Авось.
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