В Управлении туризма Шри-Ланки заявили о возвращении в РФ всех пассажиров с задержанного самолёта «Аэрофлота»

Все граждане РФ, которые не смогли в минувший четверг вылететь из Шри-Ланки из-за задержки рейса, вывезены в Москву самолётами «Аэрофлота». Об этом 5 июня заявили в Управлении по развитию туризма Шри-Ланки.

«Сегодня, по информации аэропорта, в Россию вылетел самолёт «Аэрофлота» с 275 пассажирами на борту. В их числе были остававшиеся пассажиры рейса российской авиакомпании, которые не смогли вылететь в четверг», — сообщает в воскресенье со ссылкой на официального представителя управления ТАСС.



Напомним, что Airbus A330 «Аэрофлота» был задержан 2 июня в столице Шри-Ланки — Коломбо. Власти островного государства отрицают причастность к произошедшему. Суд же удовлетворил ходатайство лизингодателя из Ирландии. Согласно решению суда, самолет не сможет покинуть страну до 16 июня. В ответ «Аэрофлот» приостановил коммерческие рейсы в Шри-Ланку.

