МИД Шри-Ланки заявил о дипломатическом решении ситуации с самолётом «Аэрофлота»

Вопрос с самолетом «Аэрофлота», который был задержан на Шри-Ланке, находится на рассмотрении в суде. Об этом сообщает МИД Шри-Ланки 4 июня.
То, как решить проблему, обсуждается по стандартным дипломатическим каналам.
В министерстве иностранных дел Шри-Ланки пояснили, что дело касается коммерческого спора между истцом, которым выступает компания Celestial Aviation Trading 10 Limited (Ирландия), и двумя ответчиками – ПАО «Аэрофлот» и и.о. главы авиационных служб Шри-Ланки.
Напомним, что Airbus A330 «Аэрофлота» был задержан 2 июня в столице Шри-Ланки – Коломбо. Власти островного государства отрицают причастность к произошедшему. Суд же удовлетворил ходатайство лизингодателя из Ирландии. Согласно решению суда, самолет не сможет покинуть страну до 16 июня. В ответ «Аэрофлот» приостановил коммерческие рейсы на Шри-Ланку.