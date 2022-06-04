    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Облачно, дождь

    Ощущается как 8

    4 м/с, ю-з

    762мм

    89%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd61.97eur65.92
    Куда пойти на выходныхРосгвардия детямПора в СибирьОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    МИД Шри-Ланки заявил о дипломатическом решении ситуации с самолётом «Аэрофлота»

    1643
    6 комментариев

    Вопрос с самолетом «Аэрофлота», который был задержан на Шри-Ланке, находится на рассмотрении в суде. Об этом сообщает МИД Шри-Ланки 4 июня.

    То, как решить проблему, обсуждается по стандартным дипломатическим каналам.

    В министерстве иностранных дел Шри-Ланки пояснили, что дело касается коммерческого спора между истцом, которым выступает компания Celestial Aviation Trading 10 Limited (Ирландия), и двумя ответчиками – ПАО «Аэрофлот» и и.о. главы авиационных служб Шри-Ланки.

    Напомним, что Airbus A330 «Аэрофлота» был задержан 2 июня в столице Шри-Ланки – Коломбо. Власти островного государства отрицают причастность к произошедшему. Суд же удовлетворил ходатайство лизингодателя из Ирландии. Согласно решению суда, самолет не сможет покинуть страну до 16 июня. В ответ «Аэрофлот» приостановил коммерческие рейсы на Шри-Ланку.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (6)

    07A
    РФ испытывает невыносимые страдания. А у укров праздник, еще одна великая перемога, ну если конечно других нет. Всем Шриланкийцам хероев Украины, посмертно, как принято у Зели. А потом они должны попасть в плен ВС РФ. Не злорадствую, традиция такая. Ха-ха-ха.
    Денеб
    Маленькая Шри-Ланка дала пощёчину великой державе.....
    xepnuminu
    за воровство раньше говорят руку отрубали.
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close