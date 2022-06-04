МИД Шри-Ланки заявил о дипломатическом решении ситуации с самолётом «Аэрофлота»

Вопрос с самолетом «Аэрофлота», который был задержан на Шри-Ланке, находится на рассмотрении в суде. Об этом сообщает МИД Шри-Ланки 4 июня.



То, как решить проблему, обсуждается по стандартным дипломатическим каналам.



В министерстве иностранных дел Шри-Ланки пояснили, что дело касается коммерческого спора между истцом, которым выступает компания Celestial Aviation Trading 10 Limited (Ирландия), и двумя ответчиками – ПАО «Аэрофлот» и и.о. главы авиационных служб Шри-Ланки.

