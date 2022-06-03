«Аэрофлот» приостановил коммерческие рейсы на Шри-Ланку

«Аэрофлот» приостанавливает коммерческие рейсы в Коломбо (Шри-Ланка) на ближайший период из-за неуверенности в том, что полёты авиакомпании в страну будут беспрепятственно выполняться. Продажу билетов на самолёты в этот город временно закрыли.
«Пассажиры «Аэрофлота», находящиеся в Коломбо (Шри-Ланка) и имеющие на руках билеты на обратные рейсы в Москву SU289 от 2 июня, 4 июня и 5 июня будут доставлены в Москву рейсами SU289 с вылетом 4 июня и 5 июня», — сообщает пресс-служба авиакомпании в Telegram-канале 3 июня.
Там отметили, что с 3 июня все ближайшие рейсы «Аэрофлота» на остров будут выполнять без пассажирской загрузки из Москвы. Пассажирам отменённых самолётов предлагают вынужденный денежный возврат, либо переоформление билетов на альтернативные направления компании.
««Аэрофлот» занимается вопросом организации перевозки пассажиров из Коломбо, имеющих оформленные билеты на последующие даты. <...> Все пассажиры будут доставлены в Москву в изначально запланированные или близлежащие даты», — проинформировали в пресс-службе.
«Фонтанка» писала, что сегодня суд города Коломбо в Шри-Ланке вынес вердикт о задержании российского самолёта Airbus A330 компании «Аэрофлот» до 16 июня. Решение было принято после рассмотрения жалобы, поданной лизинговой компанией Celestial Aviation Trading Limited (Ирландия).
Накануне, 2 июня, прибывший утром в Коломбо AA330 «Аэрофлота», следовавший рейсом SU288 из Шереметьево, не смог улететь обратно. Причиной задержки отправления и ареста борта стал коммерческий спор с лизинговой компанией, несмотря то, что ранее авиавласти Шри-Ланки предоставили гарантии в отношении незадержания воздушных судов российских авиакомпаний.