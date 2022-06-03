«Аэрофлот» приостановил коммерческие рейсы на Шри-Ланку

«Аэрофлот» приостанавливает коммерческие рейсы в Коломбо (Шри-Ланка) на ближайший период из-за неуверенности в том, что полёты авиакомпании в страну будут беспрепятственно выполняться. Продажу билетов на самолёты в этот город временно закрыли.

«Пассажиры «Аэрофлота», находящиеся в Коломбо (Шри-Ланка) и имеющие на руках билеты на обратные рейсы в Москву SU289 от 2 июня, 4 июня и 5 июня будут доставлены в Москву рейсами SU289 с вылетом 4 июня и 5 июня», — сообщает пресс-служба авиакомпании в Telegram-канале 3 июня.



Там отметили, что с 3 июня все ближайшие рейсы «Аэрофлота» на остров будут выполнять без пассажирской загрузки из Москвы. Пассажирам отменённых самолётов предлагают вынужденный денежный возврат, либо переоформление билетов на альтернативные направления компании.