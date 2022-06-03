Закрытие магазинов Lego и другие события вокруг ситуации на Украине 3 июня

Работу магазинов Lego приостанавливают из-за проблем с поставками Фото: Артем Устюжанин / E1.RU Поделиться Поделиться





24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные Силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях этого дня. Сегодня подводим итоги 3 июня.



Евросоюз опубликовал шестой пакет санкций Евросоюз опубликовал санкционный список шестого пакета санкций против России. В него вошли 65 человек и 18 юрлиц. Среди прочих под новые санкции Евросоюза попали гимнастка Алина Кабаева, жена и дети пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, сын ресторатора Евгения Пригожина, жена владельца «Северстали» Алексея Мордашова (накануне вся семья также попала под санкции США) и гендиректор «Яндекса» Аркадий Волож. Сразу после этого Волож оставил должность и покинул совет директоров компании.

Среди попавших под санкции юридических лиц — Национальный расчетный депозитарий России (НРД), который используется для обслуживания ценных бумаг, включая российский госдолг, АО «Оборонэнерго», «Воентелеком», «Военторг», КАМАЗ, УАЗ, «Татнефть-Нефтехим», «Ремдизель» и авиационная холдинговая компания «Сухой». Невзоров получил гражданство Украины Владимир Зеленский предоставил украинское гражданство известному журналисту Александру Невзорову, который в России признан иноагентом, и его жене Лидии за особые заслуги перед Украиной. Об этом сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

В марте Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против Невзорова за распространение фейков о российских Вооруженных Силах. Фейком, по данным СК, является информация об умышленном обстреле российскими военными роддома в Мариуполе. Москва и Луганск стали городами-побратимами

Мэр Москвы Сергей Собянин приехал в Луганск, где подписал с главой местной администрации Луганска Манолисом Пилавовым соглашение: теперь Москва и Луганск — города-побратимы. Собянин пообещал, что российская столица окажет гуманитарную помощь и содействие в восстановлении социально-инженерной инфраструктуры.

Парой дней ранее побратима себе нашел Санкт-Петербург — соответствующее соглашение было подписано с назначенным руководством ДНР назначенный руководителем администрации Мариуполя Константином Иващенко. Lego приостановил работу части магазинов в России Датский производитель конструкторов прекращает работу части магазинов из-за отсутствия поставок. Дистрибьютор конструкторов Lego в России — компания «Мир кубиков», входящая в Inventive Retail Group — разослал клиентам письмо, в котором выражена надежда, что приостановка работы — временная мера.

— К сожалению, ситуация с санкционным давлением повлияла и на нашу сеть тоже. Поставки Lego в Россию приостановлены, и мы продолжаем работать только на локальных складских запасах. В связи с этим на время мы «замораживаем» работу некоторых магазинов, — цитирует рассылку ТАСС. — Очень надеемся, что эта мера временная и позднее мы сможем снова открыть их для вас.

Сеть отелей Marriott прекращает работу в России Сеть отелей Marriott, проработавшая в России 25 лет, закрывается. В начале марта компания закрыла свой офис в Москве и приостановила проекты по развитию отелей, теперь компания уходит окончательно.

— Мы пришли к мнению, что новые ограничения, введенные США, Великобританией и ЕС, сделают невозможным продолжение деятельности Marriott или франшизы отелей на российском рынке, — сообщается на сайте компании. — Поэтому мы приняли решение приостановить все операции Marriott International в России.

Россия создаст свой ЕСПЧ Ассоциация юристов России до конца июня создаст рабочую группу по разработке национального аналога Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Об этом глава ассоциации Сергей Степашин рассказал изданию «Коммерсантъ». По его словам, он заручился одобрением администрации президента, а также поддержкой руководителей Минюста, Следственного комитета, Генпрокуратуры и аппарата уполномоченного по правам человека. Граждане России лишились возможности обращаться в ЕСПЧ после того, как в марте этого года РФ вышла из Совета Европы и оформила отказ от подписания конвенции по правам человека. Мы рассказывали, почему это может стать проблемой.