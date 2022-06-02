Стремящаяся в НАТО Финляндия продлила ограничения на границе с Россией

Правительство Финляндии еще на месяц продлило коронавирусные ограничения на границе с РФ. Об этом 2 июня сообщается на сайте кабмина страны.



Действующие меры сохранятся как минимум до 30 июня. Для въезда в страну необходимо предъявить сертификат о прививке одобренной в ЕС вакциной или подтверждение перенесенного COVID-19. Попасть в Финляндию без справок могут граждане страны, иностранцы с ВНЖ и имеющие веские для этого причины.

