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    COVID-19

    Стремящаяся в НАТО Финляндия продлила ограничения на границе с Россией

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    17 комментариев

    Правительство Финляндии еще на месяц продлило коронавирусные ограничения на границе с РФ. Об этом 2 июня сообщается на сайте кабмина страны.

    Действующие меры сохранятся как минимум до 30 июня. Для въезда в страну необходимо предъявить сертификат о прививке одобренной в ЕС вакциной или подтверждение перенесенного COVID-19. Попасть в Финляндию без справок могут граждане страны, иностранцы с ВНЖ и имеющие веские для этого причины.

    Напомним, в четверг стало известно, что в Суоми подтвержден второй случай заражения оспой обезьян. В России заболевших этой инфекцией пока нет.

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    Комментарии (17)

    VKuser58309756
    Сегодня Финляндия продлила, завтра Россия продлит - так и будем друг на друга смотреть через шлагбаумы.
    СЕРЖ Оs
    Фины лохов ищут на ВИЗЫ... дают ВИЗЫ и не пускают..., зато бабки текут рекой... Славненько.
    274676541
    Интересно, почему постоянно подчеркивается про "ограничения на границе с Россией", хотя они касаются граждан большинства стран, не входящих в ЕС?
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