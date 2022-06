РБК: Участники ПМЭФ просят скрыть их места работы из-за боязни санкций

31 мая пройдет второй форум COM.E ON, который проводит один из ведущих маркетплейсов — Ozon. В этом году на COM.E ON будут много говорить о том, как укрепить и модернизировать бизнес, добиться кратного роста в условиях изменений. Форум пройдет в онлайн и офлайн форматах и соберет тысячи профессионалов.