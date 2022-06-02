    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 13

    5 м/с, ю-в

    761мм

    74%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd61.47eur63.66
    Отмена маршрутокОбрушение ипотекиУголовное дело КГИОПДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    РБК: Участники ПМЭФ просят скрыть их места работы из-за боязни санкций

    3676
    17 комментариев

    Некоторые участники Петербургского экономического форума (ПМЭФ) просят не указывать на бейджах информацию об их месте работы. Об этом 2 июня пишет РБК со ссылкой на представителя Фонда Росконгресс.

    «В Фонд Росконгресс поступают запросы от участников, касающиеся возможности не указывать на бейдже организацию, такие запросы обрабатываются по согласованию с организационным комитетом [форума]», — рассказал он.

    Пять сотрудников компании рассказали изданию о разных вариантах сокращения информации. Три из них сообщили, что обсуждался вариант скрыть всю информацию на бейджах, но в Росконгрессе опровергают это.

    Несколько источников РБК рассказали, что у гостей есть возможность не указывать своих спикеров и названия компаний в официальных и публичных списках участников. Так, такая опция есть в личном кабинете.

    Такие меры предосторожности связаны с опасениями из-за санкций, усилившихся после того, как ЕС объявил ограничения против российских предпринимателей, которые были 24 февраля на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.

    Ранее сообщалось, что принять участие в ПМЭФ-2022 намерены представители 69 стран — в том числе Украины и США. Однако окончательный список гостей не опубликован. Главная тема форума звучит как «Новый мир — новые возможности», он состоится 15–18 июня.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (16)

    Znatok78
    Посидели бы в фойе гостиницы Европа, как в 90е, перетёрли бы что нужно, вспомнили былое, президент бы всплакнул от ностальгии и нахлынувших воспоминаний. Там, кстати, и рояль в фойе есть для любителей сыграть Blueberry Hill...
    Эд Хэммет
    Это действо всё больше напоминает сходняк криминальных авторитетов. Те тоже не афишируют свои ксивы и хаты.
    274767939
    надо было на Литейном проводить - там тайны умеют хранить
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close