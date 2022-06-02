РБК: Участники ПМЭФ просят скрыть их места работы из-за боязни санкций

Некоторые участники Петербургского экономического форума (ПМЭФ) просят не указывать на бейджах информацию об их месте работы. Об этом 2 июня пишет РБК со ссылкой на представителя Фонда Росконгресс. «В Фонд Росконгресс поступают запросы от участников, касающиеся возможности не указывать на бейдже организацию, такие запросы обрабатываются по согласованию с организационным комитетом [форума]», — рассказал он.



Пять сотрудников компании рассказали изданию о разных вариантах сокращения информации. Три из них сообщили, что обсуждался вариант скрыть всю информацию на бейджах, но в Росконгрессе опровергают это.

Несколько источников РБК рассказали, что у гостей есть возможность не указывать своих спикеров и названия компаний в официальных и публичных списках участников. Так, такая опция есть в личном кабинете.

Такие меры предосторожности связаны с опасениями из-за санкций, усилившихся после того, как ЕС объявил ограничения против российских предпринимателей, которые были 24 февраля на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.

