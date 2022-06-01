Автобус задел троллейбус на Московском, собралась пробка

В целом улицы Петербурга относительно свободны.
Пробка длиной более 2 километров образовалась утром 1 июня на Московском проспекте, где произошло ДТП с общественным транспортом.
Около Московских ворот в направлении центра столкнулись троллейбус и автобус, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».
В пресс-службе ГУП «Горэлектротранс» пояснили, что в 8:27 попутный автобус задел левым зеркалом правый борт троллейбуса. Время задержки движения троллейбуса составило 56 минут.
«Яндекс.Карты» демонстрируют затор в сторону центра на участке 2,3 километра. На соседнем Витебском проспекте пробка в центр еще больше — около 4 километров.
В целом по городу загруженность дорог невысока — «летние» 4 балла, хотя обычно в это время большую часть года бывает 5 баллов, а иногда и 6.