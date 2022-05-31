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    Глава Visit Finland: Финляндия потеряет 600 млн евро из-за отсутствия туристов из России

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    24 комментария

    Финляндия подсчитывает убытки из-за потери туристов из России. Доля россиян в доходах страны от международного туризма составляла 19 процентов, поэтому необходимо срочно искать альтернативу. Об этом рассказала руководитель организации Visit Finland Кристиина Хиетасаари в интервью журналу Tekniikka & Talous 31 мая.

    По ее словам, до пандемии и событий на Украине, каждый пятый турист в Финляндии был из России.

    «Если говорить о доходах, которые Финляндия получала от международного туризма, то доля россиян составляла в нем целых 19 процентов. Это очень много. За год потери составят больше 600 миллионов евро», — сообщила она.

    Хиетасаари отметила трудности с азиатским рынком, поскольку Россия запретила использовать свое воздушное пространство. Общие потери могут составить до 2 млрд евро в год, что вынуждает срочно принимать меры в туристической отрасли.

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    Комментарии (24)

    Sadava
    А сколько финнов питерской водки не выпьет... Сколько гайцы в штрафах потеряют...
    Piter Russo
    Вот можно подумать, что это единственный финский сектор экономики, который потеряет.
    Znatok78
    До развала СССР Финляндия тоже была вполне себе небедной страной, которая не зависела от южного соседа ни в плане ресурсов, ни в плане туристов. Так что, уверен, перестроятся и потери быстро найдут откуда заместить и вернуться к старой модели, за них точно переживать не стоит, и уж тем более - злорадствовать...
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