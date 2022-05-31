Глава Visit Finland: Финляндия потеряет 600 млн евро из-за отсутствия туристов из России

Финляндия подсчитывает убытки из-за потери туристов из России. Доля россиян в доходах страны от международного туризма составляла 19 процентов, поэтому необходимо срочно искать альтернативу. Об этом рассказала руководитель организации Visit Finland Кристиина Хиетасаари в интервью журналу Tekniikka & Talous 31 мая.

По ее словам, до пандемии и событий на Украине, каждый пятый турист в Финляндии был из России.



«Если говорить о доходах, которые Финляндия получала от международного туризма, то доля россиян составляла в нем целых 19 процентов. Это очень много. За год потери составят больше 600 миллионов евро», — сообщила она.

