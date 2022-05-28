В Каннах призы распределили между классиками

В Каннах завершилась церемония закрытия семьдесят пятого международного кинофестиваля. Триумфатором стал кореец Чхан Вук Пак, автор «Олдбоя» и «Сочувствия господину Месть». Ему достались сразу две ключевые награды — «Золотая пальмовая ветвь» и приз за лучшую режиссуру.



Свои призы жюри во главе с актером Венсаном Линдоном разделило между ветеранами представительного форума — почтенными авторами со всего света, не первый раз принимающими участие в фестивале. Клер Дени представила в конкурсе свою ленту «Звезды в полдень». Прославившийся лентой «Девочка» бельгиец Лукас Донт — новую работу «Близко». Кроме того, специальные призы жюри получили любимцы Канн и земляки Донта, братья Дарденн — за фильм «Тори и Локита» — еще один бельгиец, Феликс ван Грунинген («Восемь гор») и польский классик Ежи Сколимовский («Ео»).

