В Каннах призы распределили между классиками

В Каннах завершилась церемония закрытия семьдесят пятого международного кинофестиваля. Триумфатором стал кореец Чхан Вук Пак, автор «Олдбоя» и «Сочувствия господину Месть». Ему достались сразу две ключевые награды — «Золотая пальмовая ветвь» и приз за лучшую режиссуру.
Свои призы жюри во главе с актером Венсаном Линдоном разделило между ветеранами представительного форума — почтенными авторами со всего света, не первый раз принимающими участие в фестивале. Клер Дени представила в конкурсе свою ленту «Звезды в полдень». Прославившийся лентой «Девочка» бельгиец Лукас Донт — новую работу «Близко». Кроме того, специальные призы жюри получили любимцы Канн и земляки Донта, братья Дарденн — за фильм «Тори и Локита» — еще один бельгиец, Феликс ван Грунинген («Восемь гор») и польский классик Ежи Сколимовский («Ео»).
Лучшим актером признали Сона Кан-хо, исполнившего главную роль в «Брокере» японца Хирокадзу Корээды, еще одного каннского ветерана. Лучшей актрисой стала Зар Амир Эбрахими, сыгравшая в «Священном пауке» иранца Али Аббаси.
Едва ли не единственным новичком в ряду победителей стал швед Тарик Салех, представивший в Каннах свою ленту «Мальчик из рая» — ему достался приз за лучший сценарий.
В этом году фестиваль попытался быть по-настоящему актуальным — и отчасти ему это удалось. Россию в Каннах в этом году представлял Кирилл Серебренников — хотя его новая картина «Жена Чайковского» и осталась без призов. Нашлось место на фестивале и событиям на Украине — на церемонии открытия было показано видеообращение президента страны Владимира Зеленского, во внеконкурсных программах продемонстрировали сразу три украинские ленты: «Видения бабочки» Максима Наконечного, «Естественная история разрушения» Сергея Лозницы и «Памир» Дмитро Сухолиткого-Собчука.