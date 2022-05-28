Петербург отмечает День города и готовится к дождю. Впереди — классика и парад фейерверков

В Петербурге — скромно, но со вкусом мороженого, отмечают День города. Особых активностей на улицах не замечено, но в течение дня гуляющие уже могли оценить разнообразные и разноцветные лакомства, послушать выступления артистов, а самые маленькие — развлечься на аттракционах на площади Островского.

Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

Еще одной площадкой празднования стал Соляной городок — там возле Академии имени Штиглица открылся Город мастеров. Горожане могли рисовать на свежем воздухе, копируя музейные полотна, лепить скульптуры, изучать ткачество и открывать для себя ремесла.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Послушать тех, кто занимается народным творчеством более основательно, можно было в Петропавловской крепости. Впрочем, концерт оказался на любителя.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Более отвечавшим стилю Петербурга стал подарок городу от ГМЗ «Петергоф» — в этот день двери для публики после реставрации открыл один из самых красивых залов Китайского дворца в Ораниенбауме — Большой китайский кабинет.

Фото: ПАО «Газпром» Фото: ПАО «Газпром» Фото: ПАО «Газпром» Поделиться Поделиться





Но основные торжества в честь Дня города все-таки впереди, и пройдут они в его сердце, на Дворцовой площади и набережной Невы.



У стен Эрмитажа в 21:30 начнется бесплатный концерт звезд классической музыки «Классика на Дворцовой». Арии из любимых опер и оперетт — зарубежная музыка и российская — зазвучат в исполнении солистов Мариинского театра, зарубежных артистов и молодых певцов в сопровождении Академического симфонического оркестра Филармонии. Сцену украсят мультимедийные декорации и танцы различных профессиональных коллективов из Петербурга и не только.

После этого, к 23:00, празднование переместится на Адмиралтейскую набережную. Там оркестр «Северная симфония» под управлением Фабио Мастранджело даст концерт из русской академической музыки, последние аккорды которого в полночь «разведут» пролеты Дворцового моста.

