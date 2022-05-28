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    День города 2022

    Петербург отмечает День города и готовится к дождю. Впереди — классика и парад фейерверков

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    В Петербурге — скромно, но со вкусом мороженого, отмечают День города. Особых активностей на улицах не замечено, но в течение дня гуляющие уже могли оценить разнообразные и разноцветные лакомства, послушать выступления артистов, а самые маленькие — развлечься на аттракционах на площади Островского.

    Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

    Еще одной площадкой празднования стал Соляной городок — там возле Академии имени Штиглица открылся Город мастеров. Горожане могли рисовать на свежем воздухе, копируя музейные полотна, лепить скульптуры, изучать ткачество и открывать для себя ремесла.

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    Послушать тех, кто занимается народным творчеством более основательно, можно было в Петропавловской крепости. Впрочем, концерт оказался на любителя.

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    Более отвечавшим стилю Петербурга стал подарок городу от ГМЗ «Петергоф» — в этот день двери для публики после реставрации открыл один из самых красивых залов Китайского дворца в Ораниенбауме — Большой китайский кабинет.

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    Но основные торжества в честь Дня города все-таки впереди, и пройдут они в его сердце, на Дворцовой площади и набережной Невы.

    У стен Эрмитажа в 21:30 начнется бесплатный концерт звезд классической музыки «Классика на Дворцовой». Арии из любимых опер и оперетт — зарубежная музыка и российская — зазвучат в исполнении солистов Мариинского театра, зарубежных артистов и молодых певцов в сопровождении Академического симфонического оркестра Филармонии. Сцену украсят мультимедийные декорации и танцы различных профессиональных коллективов из Петербурга и не только.

    После этого, к 23:00, празднование переместится на Адмиралтейскую набережную. Там оркестр «Северная симфония» под управлением Фабио Мастранджело даст концерт из русской академической музыки, последние аккорды которого в полночь «разведут» пролеты Дворцового моста.

    Так будет дан старт Фестивалю огня. С полуночи до двух часов ночи петербуржцев ждут аж 10 фейерверков — от организаторов и команд-участниц, в том числе и из-за рубежа.

    Еще один подарок: в эту ночь будет работать метро, так что добраться домой после празднования можно будет без проблем.

    Интригой остается только погода: онлайн-сервисы обещают, что вечер город проведет под дождем. Но этим петербуржцев не удивить, главное — подготовиться.

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