В Северной столице очень сильны традиции. Есть постоянные: регулярно ходить в театры, читать в метро, писать грамотно и слушать классическую музыку. Есть и сезонные: разводить мосты в белые ночи, в ноябре любоваться бурными волнами рек и каналов, в мае — есть корюшку.
Одной из традиций города уже можно считать зрелищное шоу классического искусства, которое проходит в конце мая при поддержке Правительства Санкт-Петербурга и Комитета по культуре Санкт-Петербурга. В этом году «Классике на Дворцовой» исполняется 10 лет!
28 мая в 21:30 зрители снова смогут услышать оперных звезд планеты и увидеть выступления танцевальных коллективов страны. В этом году можно прийти на Дворцовую площадь или посмотреть трансляцию на канале «Всё ТВ» видеосервиса Wink.
Кто будет выступать
Афишу «Классики на Дворцовой»' 22 украшают мировые звезды оперного искусства:
Блистательный итальянский тенор посетит Петербург впервые. Международная пресса называет его «оперным Сорвиголовой» и признает, что в мире музыкального театра ему подвластно всё.
Среди многочисленных знаков его признания – платиновые CD-диски, номинации на Грэмми, участие в открытии Олимпийских Игр и премия Opera New за выдающийся вклад в мировое оперное искусство.
«Мой великий педагог Лучано Паваротти говорил: «Витторио, я могу обучить тебя любой теноровой партии, но я не смогу научить тебя харизме. Именно она, а не голос в чистом виде, трогает сердца. Ищи ее, и ты станешь велик». Я ищу ее всю жизнь».
Колоратурное сопрано, которое критики называют «заоблачным», «точным, как лазер» и «не признающим границ человеческих возможностей».
В багаже звезды мировой оперы родом из Кубы – призы и победы на многочисленных международных конкурсах: конкурсе Монсеррат Кабалье, Института имени Марио Ланца, Фонда Пуччини, знаменитой «Опералии».
«Когда я получила приглашение выступить на Дворцовой площади — на сцене, где до меня блистали Дмитрий Хворостовский, Роберто Аланья, Соня Йончева, — я была невероятно польщена и горда собой. Я подумала: «Окей, Мария, видимо, ты и впрямь кое-чего достигла, чтобы снискать такую честь».
Народный артист республики Башкортостан, Народный артист республики Татарстан
Один из самых ярких представителей российской оперы XXI века, Ильдар Абдразаков — из тех, кого называют флагманами поколений. Уроженец Уфы, он дебютировал в Мариинском театре в 1998 году, а всего через три года уже вышел на сцену знаменитого Ла Скала, покорив не только публику, но и легендарного маэстро Рикардо Мути, который сразу пригласил его в следующую постановку. С тех пор Ильдар стал постоянным участником спектаклей ведущих оперных театров мира: Метрополитен Опера в Нью-Йорке, Венская государственная опера, Баварская государственная опера, Парижская национальная опера, Королевский театр Ковент-Гарден, Большой театр России и многие другие крупнейшие сцены планеты включены в его насыщенный график. Его мощный и одновременно очень чистый бас-баритон в сочетании с ярким артистизмом позволили ему дважды завоевать премию «Грэмми» и обеспечили признание критиков. Сегодня он возглавляет топ-лист наиболее востребованных оперных басов планеты и носит неофициальный титул «Лучший бас мира». Красота его глубокого, бархатного голоса, способного и на «медовое меццо», и на грозную, властную мощь, покоряет абсолютно любого слушателя, будь он придирчивый знаток или совершенно далекий от оперы дилетант. При этом Ильдар — по-настоящему крупный драматический артист, чьи сценические трактовки образов становятся образцами для подражания.
Воплощает демократичный образ примы мировой оперы XXI века. Ее звонкое красочное сопрано настолько многогранно, что, кажется, звучит по-новому в каждой из исполняемых партий. Она, как никто, чутко улавливает интонационные особенности сценических образов и музыкальных партий и завоевывает сердца слушателей с первых нот.
Заслуженная артистка России, Народная артистка Южной и Северной Осетии.
«Отточенной техникой можно удивить, но тронуть, зацепить так, чтобы закрыть глаза и наслаждаться, — только искренней страстью», — уверена Вероника.
«Лирический баритон головокружительной глубины». Несмотря на блистательные мировые ангажементы, он остается верным родному Мариинскому театру, где каждый его сценический выход дарит зрителям встречу с подлинным вокальным мастерством: пленяет красотой и мощью голоса, богатством тембра, элегантностью и выразительностью эмоций, благородством подачи и сдержанным блеском актерской игры.
Лауреат премий «Золотая маска» и «Золотой софит», признанная звезда российской и мировой оперы.
«Я просто живу, мне нравится петь. Слава Богу, что мне легко это дается, а мировой репертуар полон партий для моего голоса, так что я не планирую останавливаться».
Меццо-сопрано фантастической глубины и чистоты.
Абсолютная победительница немецкой премии Debut'2016, финалистка проекта «Большая опера» телеканала «Россия – Культура» и обладательница «вокального Оскара» — International Opera Awards'21 в номинации «Лучшая молодая певица года».
За музыкальное сопровождение шоу отвечает Академический Симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии.
Руководить этим коллективом будет Денис Власенко — один из самых востребованных дирижеров России. Он успешно сотрудничал с такими требовательными оперными дивами, как Анна Нетребко, Мария Гулегина и Хибла Герзмава. Он поднимался за дирижерский пульт Большого театра России, Королевского театра Реал (Мадрид) и Большого театра Лисео (Барселона), работал с ведущими симфоническими оркестрами Московской и Санкт-Петербургской филармонии, выступал с Брюссельским и Токийским филармоническими оркестрами, а также на престижных музыкальных фестивалях Италии, Испании, Франции, Германии, Японии и, конечно же, России.
За глубину, многослойность и богатство звучания музыкальных произведений программы отвечает коллектив Молодежного хора «СоГласие» под руководством Павла Теплова.
Театр балета имени Леонида Якобсона
Театр балета имени Леонида Якобсона
Театр Аллы Духовой TODES
Театр Аллы Духовой TODES
Театр Аллы Духовой TODES
театр Аллы Духовой TODES и Театр балета имени Леонида Якобсона
Московский Мюзик-Холл
Команда формейшн «Вера»
Команда формейшн «Вера»
Команда формейшн «Вера»
Танцевально-спортивный клуб «Дуэт»
Танцевально-спортивный клуб «Дуэт»
В этом году зрители увидят поставленные специально для шоу хореографические номера в исполнении лучших танцевальных коллективов России: артистов Театра балета имени Леонида Якобсона и Театра Аллы Духовой TODES, Московского Мюзик-Холла; команды формейшн «Вера» из Тюменской области — многократных чемпионов мира по танцевальному спорту в европейской программе среди ансамблей; танцевально-спортивного клуба «Дуэт» из Перми — чемпионов мира по танцевальному спорту среди ансамблей в латиноамериканской программе.
Режиссер-постановщик и продюсер проекта «Классика на Дворцовой», директор НП «Дансе Оупен фестиваль»
«Классика на Дворцовой» проходила и в условиях экстремального шторма, и с ограничениями пандемии, и даже полностью в онлайн-формате, – комментирует предстоящий концерт режиссер-постановщик и продюсер проекта, директор НП «Дансе Оупен фестиваль» Екатерина Галанова. – Мы убедились, что никакие внешние обстоятельства не способны повлиять на интерес петербуржцев и наших гостей к высокому искусству и качественному шоу. Десятая «Классика» соберет лучшее из возможного и, как всегда, сделает невозможное в части технического обеспечения и качества звука. Я уверена, зрители вновь почувствуют неповторимую энергетику этого события, а главное – силу и красоту живой, настоящей музыки».
Что в программе?
Петербуржцы, гости города и зрители трансляции по всей стране услышат лучшие фрагменты музыкальной истории человечества: арии из всемирно известных опер, легкомысленные и лирические партии из искрометных оперетт, бессмертные эстрадные шлягеры и хиты XX века.
Трансляция шоу по традиции будет вестись на большие экраны, удобные для просмотра с любой точки Дворцовой. Общая площадь всех видео-полотен составит свыше 450 квадратных метров, в ходе работы над мультимедийными декорациями будет создано более 100 эскизов.
За время концерта артисты сменят порядка 250 оригинальных костюмов.
За 10 лет «Классика на Дворцовой» стала крупнейшим в стране гала-концертом оперного искусства под открытым небом. В разные годы на сцене у Зимнего дворца собирались мега-звезды, чьи имена украшают афиши лучших театров мира: Дмитрий Хворостовский, Анна Нетребко, Хибла Герзмава, Роберто Аланья, Марсело Альварес, Притти Йенде, Энджел Блю, Джозеф Каллея, Эрвин Шротт и многие другие.
Партнеры Классики на Дворцовой
В юбилейный для проекта год генеральным партнером «Классики на Дворцовой» выступает ПАО «Газпром». На протяжении многих лет компания оказывает масштабную поддержку культурно-просветительским проектам национального и международного значения, уделяя особое внимание сохранению и восстановлению историко-культурного наследия Санкт-Петербурга. «Газпром» реализует множество проектов, связанных с проведением реставрационных работ, организацией выставок и постоянных экспозиций, выполняет комплексную программу по благоустройству исторического центра Петербурга, развивает инфраструктуру города, поддерживает музеи и театры.
Узнаваемым даже в отдаленных регионах страны проект стал во многом благодаря поддержке генерального партнера — компании «Ростелеком». Крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений с 2019 года осуществляет общероссийские прямые трансляции концерта на канале Всё ТВ (не пропустите — 28 мая!) видеосервиса Wink, где также размещена вдохновляющая серия фильмов о концерте (смотрите бесплатно и без регистрации). Такая поддержка обеспечила «Классике на Дворцовой» десятки миллионов зрителей и поклонников — от Калининграда до Владивостока.