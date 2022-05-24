Народный артист республики Башкортостан,

Народный артист республики Татарстан



Один из самых ярких представителей российской оперы XXI века, Ильдар Абдразаков — из тех, кого называют флагманами поколений. Уроженец Уфы, он дебютировал в Мариинском театре в 1998 году, а всего через три года уже вышел на сцену знаменитого Ла Скала, покорив не только публику, но и легендарного маэстро Рикардо Мути, который сразу пригласил его в следующую постановку. С тех пор Ильдар стал постоянным участником спектаклей ведущих оперных театров мира: Метрополитен Опера в Нью-Йорке, Венская государственная опера, Баварская государственная опера, Парижская национальная опера, Королевский театр Ковент-Гарден, Большой театр России и многие другие крупнейшие сцены планеты включены в его насыщенный график. Его мощный и одновременно очень чистый бас-баритон в сочетании с ярким артистизмом позволили ему дважды завоевать премию «Грэмми» и обеспечили признание критиков. Сегодня он возглавляет топ-лист наиболее востребованных оперных басов планеты и носит неофициальный титул «Лучший бас мира». Красота его глубокого, бархатного голоса, способного и на «медовое меццо», и на грозную, властную мощь, покоряет абсолютно любого слушателя, будь он придирчивый знаток или совершенно далекий от оперы дилетант. При этом Ильдар — по-настоящему крупный драматический артист, чьи сценические трактовки образов становятся образцами для подражания.

