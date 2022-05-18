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— Давайте сравним приобретение квартиры по двум разных ипотечным программам. Первый вариант: вы выбираете низкую субсидированную ставку, и стоимость жилья для нас вырастает на 20%. Представьте, что вы взяли кредит под 0,1% на 30 лет, чтобы купить квартиру за 9,6 млн рублей. В этом случае переплата за весь срок составит около 150 тыс. рублей. И в итоге вы заплатите примерно 9,75 млн рублей, — объясняет банковскую арифметику Елена Бойко. — А если будем брать эту же квартиру без увеличения стоимости, то есть за 8 млн рублей с обычной семейной ипотекой под 6%, то за счет более высокой ставки переплата достигнет около 9 млн, а жилье будет стоить уже 17 млн.

