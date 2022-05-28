Искусства и ремесла вышли на свежий воздух. Город мастеров Академии Штиглица набирает творцов

В День города художественно-промышленная академия имени А.Л. Штиглица распахнула двери своего собственного Города мастеров в Соляном. На пешеходной зоне у стен вуза и на его территории развернулись площадки с мастер-классами, лекторием, выставкой и ярмаркой изобразительного и прикладного искусства. Вход на мероприятия — бесплатный, как и участие в них.
На лекциях петербуржцам рассказывают об истории дизайна, декоративно-прикладного искусства и реставрации. На мастер-классах можно порисовать, самим повторяя известные картины из музеев, попробовать себя в лепке, печатной графике, ткацких ремеслах и многом другом. Ну и приобрести украшения, изготовленные студентами и выпускниками, — возможно, среди них окажется юношеская работа будущей звезды ювелирного искусства.
Город мастеров принимает «туристов» до 18:00.