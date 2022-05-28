Народы в Петропавловке показывают, что умеют

В Петропавловской крепости в рамках Года культурного наследия народов России 28 и 29 мая проходят Дни народной культуры Северо-Запада «Серебряное ожерелье».

«Название созвучно межрегиональному туристскому проекту «Серебряное ожерелье России», ведь народное искусство — это такое же достояние нашего региона, как и уникальные памятниками истории и культуры», — написал в своем телеграм-канале вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.



На мероприятии побывал корреспондент «Фонтанки». Он увидел и услышал, как со сцены у Ботного дома представители соседних народов «заунывно растягивают исконно русские мотивы», а среди зрителей, как можно заметить, в основном пенсионеры.