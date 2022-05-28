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    День города 2022

    Народы в Петропавловке показывают, что умеют

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    1 комментарий

    В Петропавловской крепости в рамках Года культурного наследия народов России 28 и 29 мая проходят Дни народной культуры Северо-Запада «Серебряное ожерелье».

    «Название созвучно межрегиональному туристскому проекту «Серебряное ожерелье России», ведь народное искусство — это такое же достояние нашего региона, как и уникальные памятниками истории и культуры», — написал в своем телеграм-канале вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

    На мероприятии побывал корреспондент «Фонтанки». Он увидел и услышал, как со сцены у Ботного дома представители соседних народов «заунывно растягивают исконно русские мотивы», а среди зрителей, как можно заметить, в основном пенсионеры.

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    В программе — номера лучших коллективов народного творчества из Петербурга, Калининграда, Мурманска, Республики Коми, а также Псковской, Архангельской, Новгородской и Ленинградской областей.

    Для гостей открыта и большая «Ярмарка мастеров», где представлены образцы народных промыслов от уникальных хранителей ремесленного искусства из Великого Новгорода, Вологды, Архангельска, Пскова, а также мастер-классы по народно-прикладному искусству, там научат делать волховскую и мезенскую росписи, куклы-обереги и покажут приемы обработки бересты.

    За трансляцией можно следить в группе Дома народного творчества.

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    Комментарии (1)

    Dmitry Antonov
    Унылое официальное мероприятие, не вызывающее интереса у населения города. Отбыли номер, да и ладно.
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