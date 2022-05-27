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    Пастафарианца Михаила Иосилевича осудили на 1,8 года колонии за сотрудничество с нежелательной организацией

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    11 комментариев

    Нижегородского предпринимателя и пастафарианца Михаила Иосилевича Советский райсуд города приговорил к одному году и восьми месяцам в колонии-поселении. Его признали виновным по уголовному делу о сотрудничестве с нежелательной организацией, пишет 27 мая «Коммерсантъ».

    Как сообщает издание, следствие полагало, что в 2020 году Иосилевич предоставил помещение своего кафе представителям признанного иностранным агентом «Голоса»* для подготовки наблюдателей на муниципальных выборах. Эксперты-политологи дали заключение о том, что «Голос»* связан с признанной нежелательной «Открытой Россией»**. Иосилевич настаивал на оправдании, утверждая, что в организации он не состоял и не участвовал в ее деятельности. Ему также вменили угрозы свидетелю Ярославу Грачу. Фонографическая экспертиза ФСБ установила, что голос на записи принадлежит коммерсанту. По эпизоду сокрытия от государственных органов иностранного гражданства предпринимателя оправдали.

    После майских праздников, добавляет «Ъ», Иосилевич попытался улететь в Израиль, но был снят с самолета в Домодедово. За попытку скрыться от суда был арестован. С учетом ранее отбытого в СИЗО срока он проведет в заключении менее полугода из назначенного ему наказания. Приговор в законную силу не вступил.

    Иосилевич известен в Нижнем Новгороде как активист, в ироничном стиле пишущий о городских проблемах. На всю страну его имя прозвучало после смерти журналистки Ирины Славиной. Именно в рамках его уголовного дела 1 октября 2020 года прошел обыск у Славиной, а 2 октября она подожгла себя около здания МВД в Нижнем Новгороде.

    Михаил Иосилевич в 2016 году открыл первый в России храм «Летающего макаронного монстра». В 2019 году смог получить водительские права с фото в дуршлаге, как до этого некоторые другие приверженцы пастафарианства, в том числе россияне (столкнуться с пастафарианской настойчивостью пришлось даже УГИБДД по Петербургу и Ленобласти). Фотографировать на загранпаспорт с дуршлагом на голове Иосилевича отказались.

    * — «Голос» включен в реестр иностранных агентов Минюста

    ** — «Открытая Россия» признана нежелательной организацией в РФ

    Пастафарианство, или церковь «Летающего макаронного монстра», — пародийная религия, основанная в 2005 году 24-летним американцем из Канзаса Бобби Хендерсоном в ответ на решение местного департамента образования ввести в школьный курс преподавание концепции разумного творения как альтернативы теории эволюции.

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    Комментарии (11)

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    Гундяев убрал конкурента с рынка торговли верой.
    dearbreader
    Хм, сотрудничество с нежелательной организацией? А если, к примеру, сотрудники некоей "нежелательной организации" проехали в метро, будем сажать руководство метрополитена? А если налоги они заплатили, к примеру, за имущество, ФНС под суд пойдет? Человек предоставил помещение, причем не самой "нежелательной", а некоему иноагенту. Так можно и любого посадить. Просто, где-то цепочка, ведущая к "нежелательному" будет короче, а где-то длинней.
    Инкогнито2021
    Достойный гражданин!!! Система именно таких и боится!
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