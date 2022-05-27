Пастафарианца Михаила Иосилевича осудили на 1,8 года колонии за сотрудничество с нежелательной организацией

Нижегородского предпринимателя и пастафарианца Михаила Иосилевича Советский райсуд города приговорил к одному году и восьми месяцам в колонии-поселении. Его признали виновным по уголовному делу о сотрудничестве с нежелательной организацией, пишет 27 мая «Коммерсантъ».



Как сообщает издание, следствие полагало, что в 2020 году Иосилевич предоставил помещение своего кафе представителям признанного иностранным агентом «Голоса»* для подготовки наблюдателей на муниципальных выборах. Эксперты-политологи дали заключение о том, что «Голос»* связан с признанной нежелательной «Открытой Россией»**. Иосилевич настаивал на оправдании, утверждая, что в организации он не состоял и не участвовал в ее деятельности. Ему также вменили угрозы свидетелю Ярославу Грачу. Фонографическая экспертиза ФСБ установила, что голос на записи принадлежит коммерсанту. По эпизоду сокрытия от государственных органов иностранного гражданства предпринимателя оправдали.

