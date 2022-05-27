Пастафарианца Михаила Иосилевича осудили на 1,8 года колонии за сотрудничество с нежелательной организацией

Нижегородского предпринимателя и пастафарианца Михаила Иосилевича Советский райсуд города приговорил к одному году и восьми месяцам в колонии-поселении. Его признали виновным по уголовному делу о сотрудничестве с нежелательной организацией, пишет 27 мая «Коммерсантъ».
Как сообщает издание, следствие полагало, что в 2020 году Иосилевич предоставил помещение своего кафе представителям признанного иностранным агентом «Голоса»* для подготовки наблюдателей на муниципальных выборах. Эксперты-политологи дали заключение о том, что «Голос»* связан с признанной нежелательной «Открытой Россией»**. Иосилевич настаивал на оправдании, утверждая, что в организации он не состоял и не участвовал в ее деятельности. Ему также вменили угрозы свидетелю Ярославу Грачу. Фонографическая экспертиза ФСБ установила, что голос на записи принадлежит коммерсанту. По эпизоду сокрытия от государственных органов иностранного гражданства предпринимателя оправдали.
После майских праздников, добавляет «Ъ», Иосилевич попытался улететь в Израиль, но был снят с самолета в Домодедово. За попытку скрыться от суда был арестован. С учетом ранее отбытого в СИЗО срока он проведет в заключении менее полугода из назначенного ему наказания. Приговор в законную силу не вступил.
Иосилевич известен в Нижнем Новгороде как активист, в ироничном стиле пишущий о городских проблемах. На всю страну его имя прозвучало после смерти журналистки Ирины Славиной. Именно в рамках его уголовного дела 1 октября 2020 года прошел обыск у Славиной, а 2 октября она подожгла себя около здания МВД в Нижнем Новгороде.
Михаил Иосилевич в 2016 году открыл первый в России храм «Летающего макаронного монстра». В 2019 году смог получить водительские права с фото в дуршлаге, как до этого некоторые другие приверженцы пастафарианства, в том числе россияне (столкнуться с пастафарианской настойчивостью пришлось даже УГИБДД по Петербургу и Ленобласти). Фотографировать на загранпаспорт с дуршлагом на голове Иосилевича отказались.
* — «Голос» включен в реестр иностранных агентов Минюста
** — «Открытая Россия» признана нежелательной организацией в РФ