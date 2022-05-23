Четверо погибли и почти полсотни человек пострадали на дорогах Петербурга и области за выходные

За минувшие выходные и пятницу, с 20 по 22 мая, на территории Петербурга и Ленинградской области произошло 1 044 ДТП. В них погибли 4 человека и 46 получили травмы различной степени тяжести.

Фото: Прокуратура Петербурга Поделиться Поделиться





В Петербурге за трое суток зафиксировали 846 дорожных аварий, из которых в 31 случае были пострадавшие, сообщает 23 мая УГИБДД по Петербургу и Ленобласти. Травмы получили 33 человека, трое из которых — дети. У дома 44 по Авиационной улице в 18:28 субботы пьяный водитель на Chevrolet Lacetti сбил одиннадцатиклассника на велосипеде на нерегулируемом пешеходном переходе. Школьника госпитализировали в тяжелом состоянии, а в отношении водителя 22 мая возбудили уголовное дело по части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД водителем в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Мужчина задержан. Еще один несовершеннолетний пострадал, угодив на самокате под троллейбус на Большом проспекте П.С. ДТП попало на видео.



Фото: УГИБДД по Петербургу и Ленобласти Поделиться Поделиться





Два ДТП стали смертельными. В Пушкине у водителя Renault Logan прихватило сердце за рулем, и он врезался в ограждение. Прибывшие на место медики смогли лишь констатировать смерть автомобилиста. А в Петродворцовом районе вечером 21 мая автомобиль насмерть сбил пожилую женщину. По версии следствия, девушка за рулем BMW X1 не справилась с управлением на нерегулируемом перекрестке при повороте направо на Волхонское шоссе, вылетела с дороги и въехала в припаркованный Hyundai Creta и стоявших рядом четверых пешеходов, сообщает 23 мая пресс-служба прокуратуры Петербурга.

В результате 72-летняя женщина скончалась на месте, троих пешеходов доставили в больницу с различными травмами. По словам очевидцев, все потерпевшие — члены одной семьи, они прощались после празднования дня рождения. В отношении автомобилистки возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение водителем ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека), ход расследования взяла на контроль районная прокуратура. Девушка задержана, решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Фото: Прокуратура Петербурга Фото: Прокуратура Петербурга Фото: Прокуратура Петербурга Фото: Прокуратура Петербурга Поделиться Поделиться





В Ленобласти за выходные и пятницу произошло 198 дорожных аварий, из которых 13 были с пострадавшими. Травмы в них получили 13 человек, все — взрослые. Два человека погибли. Смертельная авария произошла на КАД во Всеволожском районе ранним утром 21 мая. В районе Ржевского лесопарка столкнулись два такси. Водитель одного из них погиб на месте, 21-летнюю пассажирку второго увезли в тяжелом состоянии, и позже она скончалась в больнице.