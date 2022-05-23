Четверо погибли и почти полсотни человек пострадали на дорогах Петербурга и области за выходные

За минувшие выходные и пятницу, с 20 по 22 мая, на территории Петербурга и Ленинградской области произошло
В Петербурге за трое суток зафиксировали 846 дорожных аварий, из которых в 31 случае были пострадавшие, сообщает 23 мая УГИБДД по Петербургу и Ленобласти. Травмы получили 33 человека, трое из которых — дети. У дома 44 по Авиационной улице в 18:28 субботы пьяный водитель на Chevrolet Lacetti сбил одиннадцатиклассника на велосипеде на нерегулируемом пешеходном переходе. Школьника госпитализировали в тяжелом состоянии, а в отношении водителя 22 мая возбудили уголовное дело по части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД водителем в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Мужчина задержан. Еще один несовершеннолетний пострадал, угодив на самокате под троллейбус на Большом проспекте П.С. ДТП попало на видео.
Два ДТП стали смертельными. В Пушкине у водителя Renault Logan прихватило сердце за рулем, и он врезался в ограждение. Прибывшие на место медики смогли лишь констатировать смерть автомобилиста.
А в Петродворцовом районе вечером 21 мая автомобиль насмерть сбил пожилую женщину. По версии следствия, девушка за рулем BMW X1 не справилась с управлением на нерегулируемом перекрестке при повороте направо на Волхонское шоссе, вылетела с дороги и въехала в припаркованный Hyundai Creta и стоявших рядом четверых пешеходов, сообщает 23 мая пресс-служба прокуратуры Петербурга.
В результате 72-летняя женщина скончалась на месте, троих пешеходов доставили в больницу с различными травмами. По словам очевидцев, все потерпевшие — члены одной семьи, они прощались после празднования дня рождения. В отношении автомобилистки возбудили уголовное дело по
В Ленобласти за выходные и пятницу произошло 198 дорожных аварий, из которых 13 были с пострадавшими. Травмы в них получили 13 человек, все — взрослые. Два человека погибли. Смертельная авария произошла на КАД во Всеволожском районе ранним утром 21 мая. В районе Ржевского лесопарка столкнулись два такси. Водитель одного из них погиб на месте, 21-летнюю пассажирку второго увезли в тяжелом состоянии, и позже она скончалась в больнице.