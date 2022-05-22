«Рено Логан» влетел в заграждение в Пушкине. Скорая не смогла откачать водителя

Сотрудники полиции Пушкинского района устанавливают обстоятельства ДТП, во время которого скончался автомобилист.
Авария произошла накануне около половины девятого утра на пересечении Петербургского шоссе и Ленинградской улицы, стало известно «Фонтанке» 22 мая. По предварительной информации, 72-летнему водителю «Рено Логан» стало плохо за рулем — у него прихватило сердце. Машина потеряла управление и врезалась в металлические заграждения.
Прибывшая на место скорая констатировала смерть мужчины.
Его тело направлено в морг для установления причины гибели.