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    «Рено Логан» влетел в заграждение в Пушкине. Скорая не смогла откачать водителя

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    Сотрудники полиции Пушкинского района устанавливают обстоятельства ДТП, во время которого скончался автомобилист.

    Авария произошла накануне около половины девятого утра на пересечении Петербургского шоссе и Ленинградской улицы, стало известно «Фонтанке» 22 мая. По предварительной информации, 72-летнему водителю «Рено Логан» стало плохо за рулем — у него прихватило сердце. Машина потеряла управление и врезалась в металлические заграждения.

    Прибывшая на место скорая констатировала смерть мужчины.

    Его тело направлено в морг для установления причины гибели.

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