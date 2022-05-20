    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 10

    4 м/с, вос

    766мм

    34%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd62.4eur64.94
    Что происходит на УкраинеОтмена маршрутокСанкции и экономикаОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмЭкологияПромышленный ПетербургВакансии

    Взгляд из кабины. Другой ракурс на ДТП с самокатчиком и троллейбусом на Петроградской стороне

    1617
    2 комментария

    Запись камеры троллейбуса позволяет с другого ракурса взглянуть на дорожное происшествие, которое отправило в больницу 11-летнего четвероклассника. Мальчика повело в сторону на переходе.

    На видео, которое появилось в распоряжении «Фонтанки» 20 мая, видно, как школьник на самокате проезжает тротуар, напротив дома №42 по Большому проспекту П.С. отделённый от дороги ограждением, и, не спешиваясь, спрыгивает на переход со Стрельнинской рядом с «зеброй».

    Дальше он движется по диагонали — под троллейбус, который ехал навстречу по выделенной полосе для общественного транспорта. Столкновение попало на видео.

    Все обстоятельства случившегося выясняет полиция, проверку поставила на контроль прокуратура. Школьник в больнице в состоянии средней степени тяжести.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (2)

    onotolich
    Ну и качество...
    Laska77
    надо ввести пунктик в закон: создать базу "запрет выдачи вод. прав" и заносить туда с детства таких безбашенных . Одни плюсы: и авто на дорогах чуть меньше будет, и водятлов не будет.
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close