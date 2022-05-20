Взгляд из кабины. Другой ракурс на ДТП с самокатчиком и троллейбусом на Петроградской стороне

Запись камеры троллейбуса позволяет с другого ракурса взглянуть на дорожное происшествие, которое отправило в больницу 11-летнего четвероклассника. Мальчика повело в сторону на переходе.

На видео, которое появилось в распоряжении «Фонтанки» 20 мая, видно, как школьник на самокате проезжает тротуар, напротив дома №42 по Большому проспекту П.С. отделённый от дороги ограждением, и, не спешиваясь, спрыгивает на переход со Стрельнинской рядом с «зеброй».



Дальше он движется по диагонали — под троллейбус, который ехал навстречу по выделенной полосе для общественного транспорта. Столкновение попало на видео.

