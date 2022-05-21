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    На КАД умер водитель припаркованного такси. Второй таксист не успел затормозить

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    10 комментариев

    Смертельная авария произошла на КАД в Ленобласти ранним утром. Такси въехало в стоявший на аварийке автомобиль.

    Видео с места аварии на КАД в районе Ржевского лесопарка опубликовали очевидцы в социальных сетях. На кадрах два разбитых «Яндекс.Такси». Из одной машины идёт дым. Также очевидцы заметили обездвиженное тело на асфальте.

    По информации пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, на 43 км КАД около 6:18 автомобиль «Рено Логан» совершил наезд на стоящую в левом третьем ряду «Шкоду Октавию». В результате ДТП водитель «Шкоды» скончался на месте до приезда скорой помощи.

    Пассажирку из «Логана» госпитализировали в тяжелом состоянии, 25-летний водитель «Рено» получил лёгкие травмы, его также госпитализировали.

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии (10)

    AlBerkut
    Классная парковка, третьим рядом на КАДе🤔
    Неглупая
    Теперь статьи в Фонтанке пишут гастарбайтеры
    Иван Финкман
    Заголовок статьи не соответствует содержанию. "На КАД погиб водитель такси. Он успел затормозить головой и остановиться в третьем ряду с поломкой. Второй таксист затормозить машиной не успел, хотя головой тоже тормозил "
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