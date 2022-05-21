На КАД умер водитель припаркованного такси. Второй таксист не успел затормозить

Смертельная авария произошла на КАД в Ленобласти ранним утром. Такси въехало в стоявший на аварийке автомобиль.

Видео с места аварии на КАД в районе Ржевского лесопарка опубликовали очевидцы в социальных сетях. На кадрах два разбитых «Яндекс.Такси». Из одной машины идёт дым. Также очевидцы заметили обездвиженное тело на асфальте.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, на 43 км КАД около 6:18 автомобиль «Рено Логан» совершил наезд на стоящую в левом третьем ряду «Шкоду Октавию». В результате ДТП водитель «Шкоды» скончался на месте до приезда скорой помощи.