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    Вторая жертва аварии с такси на КАД. Скончалась 21-летняя пассажирка

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    6 комментариев

    В Елизаветинской больнице скончалась пассажирка такси, получившая тяжёлые травмы в аварии на КАД в Петербурге. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе больницы.

    Погибшей был 21 год.

    В пресс-службе «Яндекс.Такси» «Фонтанке» сообщили, что специалисты сервиса пытаются связаться с парками, выяснить детали трагедии.

    В 6 утра на КАД в районе Ржевского лесопарка (Всеволожский район) «Рено Логан» наехал на стоящую на аварийке «Шкоду Октавию». Оба автомобиля брендированы как такси «Яндекса». «Шкода», судя по базе Российского союза автостраховщиков, по договору лизинга у компании «Караван». Ее владелец прочитал вопросы корреспондента и сменил аватарку в мессенджере. Информации о второй машины в базе нет.

    Водитель «Шкоды» скончался на месте. Пассажирку «Логана» увезли в больницу в тяжёлом состоянии.

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии (6)

    lenten
    Стоять на КАДе - это конечно косяк, об этом тут постоянно говорят. Но как можно лететь при плохом обзоре? Откуда такая тупая уверенность, что скоростная трасса будет всегда свободна? Теперь эта тупость убила человека, у которого вся жизнь была впереди.
    autoexpert
    Реформа такси в деле!
    Эконом, комфорт, комфорт+! Работают одни талибан шахиды!
    Яндекс дно!
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