Вторая жертва аварии с такси на КАД. Скончалась 21-летняя пассажирка

В Елизаветинской больнице скончалась пассажирка такси, получившая тяжёлые травмы в аварии на КАД в Петербурге. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе больницы.
Погибшей был 21 год.
В пресс-службе «Яндекс.Такси» «Фонтанке» сообщили, что специалисты сервиса пытаются связаться с парками, выяснить детали трагедии.
В 6 утра на КАД в районе Ржевского лесопарка (Всеволожский район) «Рено Логан» наехал на стоящую на аварийке «Шкоду Октавию». Оба автомобиля брендированы как такси «Яндекса». «Шкода», судя по базе Российского союза автостраховщиков, по договору лизинга у компании «Караван». Ее владелец прочитал вопросы корреспондента и сменил аватарку в мессенджере. Информации о второй машины в базе нет.
Водитель «Шкоды» скончался на месте. Пассажирку «Логана» увезли в больницу в тяжёлом состоянии.