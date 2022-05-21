Гранатометчик ради развлечения стрелял в выборгском клубе, в больнице оказался ребенок

Военнослужащий из части в Каменке выстрелил из пневматического пистолета в посетителей компьютерного клуба в Выборге. Он попал в девятиклассника.
14-летний мальчик оказался в больнице с ранами на обоих бедрах, стало известно «Фонтанке» 21 мая. Накануне он проводил время в компьютерном клубе на улице Некрасова. Около половины пятого вечера там же оказался уроженец Адыгеи, гранатометчик военной части в поселке Каменка. Ради развлечения он достал пистолет и начал стрелять в сторону посетителей. 21-летнего Ислама задержали рядом с клубом.
Девятиклассника из больницы отпустили в удовлетворительном состоянии. Задержанного передали военной комендатуре Выборгского гарнизона.