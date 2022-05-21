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    Гранатометчик ради развлечения стрелял в выборгском клубе, в больнице оказался ребенок

    1739
    7 комментариев

    Военнослужащий из части в Каменке выстрелил из пневматического пистолета в посетителей компьютерного клуба в Выборге. Он попал в девятиклассника.

    14-летний мальчик оказался в больнице с ранами на обоих бедрах, стало известно «Фонтанке» 21 мая. Накануне он проводил время в компьютерном клубе на улице Некрасова. Около половины пятого вечера там же оказался уроженец Адыгеи, гранатометчик военной части в поселке Каменка. Ради развлечения он достал пистолет и начал стрелять в сторону посетителей. 21-летнего Ислама задержали рядом с клубом.

    Девятиклассника из больницы отпустили в удовлетворительном состоянии. Задержанного передали военной комендатуре Выборгского гарнизона.

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии (7)

    AlBerkut
    Вна уркаину отправить, срочно!
    И патронов выдать, побольше 😉😎
    Спикуль
    Теперь точно спецоперировать отправят. В виде поощрения за меткую стрельбу.
    Akabos
    Когда, решил откосить спецоперацию)))
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