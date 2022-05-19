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    «Самоустранение ФСИН». В Генпрокуратуре назвали причины пыток и предложили выход

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    5 комментариев

    Прокурорские проверки прошли в январе — марте 2022 года в десятках учреждений ФСИН в регионах России после жалоб на пытки. В ходе них выявили самоустранение сотрудников службы от решения проблемы незаконного применения насилия, об этом 19 мая сообщил и. о. замначальника управления ведомства по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний Николай Зверев.

    «Отсутствие принципиальной позиции со стороны руководителей ряда пенитенциарных учреждений и руководителей территориальных органов ФСИН России к фактам нарушения этого права (на безопасность и жизнь), привело к формированию незаконной практики обращения с осужденными и лицами, содержащимися под стражей с применением насилия и унижением человеческого достоинства», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

    По словам Зверева, одной из причин негативного положения дел стало «самоустранение соответствующих региональных подразделений ФСИН России по решению задач <...> по противодействию таким противоправным проявлениям». «Ряд руководителей СИЗО и исправительных учреждений не добивается безусловного соблюдения подчиненными работниками порядка применения физической силы и специальных средств, а в отдельных случаях, к сожалению, сами нарушают нормы уголовного закона», — отметил представитель ГП.

    Зверев сообщил, что Генпрокуратура предлагает законодательно обязать сотрудников колоний и других мест лишения свободы фиксировать на переносной видеорегистратор все факты применения ими физической силы, спецсредств и огнестрельного оружия в отношении заключенных, а за уклонение от видеофиксации предусмотреть ответственность. Кроме того, предлагается предоставить прокурорам право удаленного доступа к системам видеонаблюдения в указанных учреждениях. Зверев добавил, что решению проблемы с пытками может помочь законопроект об ужесточении наказания за них для должностных лиц, который в феврале прошел первое чтение.

    В начале октября 2021 года правозащитный проект Gulagu.net рассказал о том, что в его распоряжение якобы попал секретный архив ФСИН и ФСБ с записями пыток в российских колониях. По словам основателя портала Владимира Осечкина, в общей сложности у правозащитников оказалось более 40 Гб секретных материалов. В частности, одно видео якобы было из туберкулезной больницы ФСИН в Саратове.

    На фоне этого скандала начальник УФСИН по Саратовской области Алексей Федотов     подал прошение об отставке. Следственный комитет по Саратовской области начал проверку новых сообщений об издевательствах над заключёнными в тюремной больнице в рамках расследования прежних дел о насилии в этом учреждении ФСИН.

    По факту пыток в тюремной туберкулезной больнице в Саратовской области было возбуждено более 25 уголовных дел, в том числе в отношении руководства учреждений УФСИН. Бывший начальник тюремной больницы в Саратове Павел Гаценко был отправлен в СИЗО.

    25 ноября президент Владимир Путин отправил в отставку главу ФСИН Александра Калашникова. На его место был назначен экс-замминистра внутренних дел Аркадий Гостев.

    16 февраля Госдума приняла в первом чтении законопроект об ужесточении наказания за пытки, совершенные представителями власти.

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    Комментарии (5)

    Денеб
    Пытки и насилие - это основа нашего государства.....его краеугольный камень.....
    angel of death
    решению проблемы поможет только реформа, причём не так, как это было с милицией...
    простое переименование ведомства не поможет...

    нужно часть вместо того, чтобы в клетки сажать - к общественным работам длительного характера привлекать (дорожки от снега сами себя не уберут, парки от мусора сами себя не очистят, пляжи сами собой не станут чистыми, и т.д. и т.п., включая сосули)

    остальных нужно переучивать, т.к. когда преступники выходят из стен исправительной организации, об их внедрении в общество никто и думать не хочет (а стране нужны и сантехники, и плотники, и рабочие строительных специальностей - те же асфальтоукладчики, отечественные кирпичеукладчики, и т.д. и т.п.)... у нас много мест, где можно труд людей использовать во благо и гос-ва и народа... и заодним решить таким образом массовый завоз мигрантов, связанный с нехваткой этих самых рабочих рук...

    было бы желание заниматься реально этой проблемой...

    но всем как обычно всё пофигу...
    Васисуалий Лошков
    какой нормальный туда идет работать????какое самоустранение??!!это и есть лицо нынешнего общества,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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