«Самоустранение ФСИН». В Генпрокуратуре назвали причины пыток и предложили выход

решению проблемы поможет только реформа, причём не так, как это было с милицией...

простое переименование ведомства не поможет...



нужно часть вместо того, чтобы в клетки сажать - к общественным работам длительного характера привлекать (дорожки от снега сами себя не уберут, парки от мусора сами себя не очистят, пляжи сами собой не станут чистыми, и т.д. и т.п., включая сосули)



остальных нужно переучивать, т.к. когда преступники выходят из стен исправительной организации, об их внедрении в общество никто и думать не хочет (а стране нужны и сантехники, и плотники, и рабочие строительных специальностей - те же асфальтоукладчики, отечественные кирпичеукладчики, и т.д. и т.п.)... у нас много мест, где можно труд людей использовать во благо и гос-ва и народа... и заодним решить таким образом массовый завоз мигрантов, связанный с нехваткой этих самых рабочих рук...



было бы желание заниматься реально этой проблемой...



но всем как обычно всё пофигу...