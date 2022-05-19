«Самоустранение ФСИН». В Генпрокуратуре назвали причины пыток и предложили выход

Прокурорские проверки прошли в январе — марте 2022 года в десятках учреждений ФСИН в регионах России после жалоб на пытки. В ходе них выявили самоустранение сотрудников службы от решения проблемы незаконного применения насилия, об этом 19 мая сообщил
«Отсутствие принципиальной позиции со стороны руководителей ряда пенитенциарных учреждений и руководителей территориальных органов ФСИН России к фактам нарушения этого права (на безопасность и жизнь), привело к формированию незаконной практики обращения с осужденными и лицами, содержащимися под стражей с применением насилия и унижением человеческого достоинства», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).
По словам Зверева, одной из причин негативного положения дел стало «самоустранение соответствующих региональных подразделений ФСИН России по решению задач <...> по противодействию таким противоправным проявлениям». «Ряд руководителей СИЗО и исправительных учреждений не добивается безусловного соблюдения подчиненными работниками порядка применения физической силы и специальных средств, а в отдельных случаях, к сожалению, сами нарушают нормы уголовного закона», — отметил представитель ГП.
Зверев сообщил, что Генпрокуратура предлагает законодательно обязать сотрудников колоний и других мест лишения свободы фиксировать на переносной видеорегистратор все факты применения ими физической силы, спецсредств и огнестрельного оружия в отношении заключенных, а за уклонение от видеофиксации предусмотреть ответственность. Кроме того, предлагается предоставить прокурорам право удаленного доступа к системам видеонаблюдения в указанных учреждениях. Зверев добавил, что решению проблемы с пытками может помочь законопроект об ужесточении наказания за них для должностных лиц, который в феврале прошел первое чтение.