Завершилась реставрация картины «Иван Грозный и сын его Иван». На полотно нападали дважды

Илья Репин. «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» Поделиться Поделиться





Реставрация картины художника Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», поврежденной в 2018 году, завершилась. Об этом 19 мая сообщили в Третьяковской галерее, передает «Интерфакс».



«При восстановлении произведения после вандального нападения 25 мая 2018 года были использованы новейшие материалы и технологии в реставрационной области, специалистами музея был разработан целый ряд ноу-хау», — рассказали в пресс-службе Третьяковки.

Что произошло? Полотно в Третьяковской галерее серьезно повредил приехавший из Воронежской области 37-летний Игорь Подпорин. Он 25 мая 2018 года повредил стекло картины металлическим столбиком. Холст оказался разодран в трех местах, пострадала и авторская рама.

Подпорин объяснил, что «возмутился содержанием картины», потому что на полотне «всё ложь». Замоскворецкий суд приговорил мужчину в конце апреля 2019 года к двум с половиной годам колонии общего режима.



Сложная судьба. Краткая история картины «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года»

Картина была написана Репиным в 1883–1885 годы. Её приобрел основатель Третьяковской галереи Павел Третьяков у автора с передвижной выставки. Работа художника очень не понравилось императору Александру III и его консервативному окружению. Её запретили к показу в апреле 1885 года, превратив в первую картину, которую подвергли цензуре в Российской империи. Запрет был снят через три месяца.

Более века назад на «Ивана Грозного и его сына Ивана» уже нападали. В 1913-м полотно пострадало от трех ударов ножом, которые нанес 29-летний иконописец, старообрядец и сын крупного мебельного фабриканта Абрам Балашов. Тогда пришлось фактически заново восстанавливать лица царя и царевича. В реставрации участвовал сам Репин и попечитель Третьяковской галереи, художник Игорь Грабарь.

В 2013 году православные активисты требовали убрать полотно из галереи, утверждая, что оно «клеветническое», а доказательств убийства Иваном Грозным своего сына нет. Громкие случаи вандализма в музеях России и мира В Екатеринбурге 7 декабря 2021 года на выставке «Мир как беспредметность», проходившей в Ельцин-центре, охранник пририсовал глаза фигурам на картине ученицы Малевича Анны Лепорской. Стоимость восстановления оценили в 250 тыс. рублей. По словам мужчины, он принял картину за детский рисунок, а на поступок его якобы подбила компания подростков.

Летом 1985 года в Эрмитаже на картину Рембрандта «Даная» напал мужчина, обливший холст серной кислотой и дважды нанесший удары ножом. Вандалом оказался житель Литвы Бронюс Майгис. Поступок он объяснил политическими мотивами. Преступника отправили на принудительное лечение. Реставрация проводилась в течение 13 лет, только 18 октября 1998 года «Даная» вернулась в экспозицию.



В Лондонской национальной галерее 17 июля 1987 года расстреляли из ружья картину Леонардо да Винчи «Святая Анна с Марией, младенцем Христом и Иоанном Крестителем» (1497–1499 годы). Нападавшего Роберта Кэмбриджа арестовали и признали невменяемым. Он пронес оружие в пальто. Пули остановило защитное стекло, но осколки всё равно серьезно повредили картину. Реставрационные работы продолжались больше года, картина вернулась в экспозицию в мае 1989 года.

