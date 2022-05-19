Рим передал в ООН план по мирному урегулированию ситуации на Украине. В нем 4 пункта

Правительство Италии подготовило план по мирному урегулированию ситуации на Украине. Об этом 19 мая сообщает La Repubblica со ссылкой на документ. По данным газеты, глава итальянского МИДа Луиджи Ди Майо передал данные предложения генсеку ООН Антониу Гутерришу.



План состоит из четырех пунктов-этапов. Первый — прекращение огня на Украине и демилитаризация линии фронта под наблюдением ООН. Второй — переговоры о статусе Украины, предполагающие вступление страны в ЕС, но неприсоединение к НАТО. Третий пункт — двустороннее соглашение между Россией и Украиной по Крыму и Донбассу. Итальянцы предлагают дать «спорным территориям» полную автономию, но суверенитет оставить за Киевом. И четвертый этап — заключение многостороннего соглашения о мире и безопасности в Европе, которое будет охватывать вопросы разоружения и контроля над вооружениями, предотвращением конфликтов и мер укрепления доверия. План предполагает в качестве финала вывод российских войск с территории Украины.